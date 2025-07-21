Ho dimenticato la password

Per reimpostare la password, fare clic su "Password dimenticata" nella pagina di accesso Île-de-France Mobilités Connect. Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere un link alla pagina di reimpostazione della password (questo link scade dopo un'ora).

Il mio account non è attivato

Se hai appena creato il tuo account o hai cambiato il tuo nome utente (indirizzo e-mail), dovrai attivare il tuo account Île-de-France Mobilités Connect prima di poterlo utilizzare.

Per fare ciò, fai clic sul link ricevuto via e-mail al momento della creazione dell'account o del tuo prossimo accesso (questo link scade dopo un'ora).

Se non hai ricevuto l'e-mail contenente il link di attivazione, o se il link di attivazione è scaduto, puoi richiedere un nuovo invio dell'e-mail.

Per fare ciò, inserisci i tuoi nuovi dati di accesso (e-mail e password) nella pagina di accesso Île-de-France Mobilités Connect, quindi segui le istruzioni nella pagina visualizzata.

Nota: l'e-mail di attivazione potrebbe trovarsi nella sezione "Spam" / "Posta indesiderata".

Il mio account è bloccato

Per motivi di sicurezza, dopo diversi tentativi di accesso non riusciti, il tuo account viene bloccato. In questo caso, non sarai in grado di accedere per 15 minuti. Dopo questo periodo, il tuo account verrà sbloccato automaticamente e potrai accedervi nuovamente.

Avvertenza: Se non riesci ancora ad accedere dopo questo tempo, è possibile che tu abbia dimenticato la password.

Non sono riuscito a inserire un codice

Quando ti connetti a Île-de-France Mobilités Connect, ti viene chiesto di inserire, oltre ai tuoi soliti identificatori, un codice di 5 cifre che ti verrà inviato alla tua casella di posta.

Inviando questo codice all'indirizzo e-mail corrispondente all'ID del tuo account, Île-de-France Mobilités garantisce che sei tu ad avviare la richiesta di autenticazione e quindi protegge l'accesso al tuo account.

Il codice inviato ha una durata limitata. Inoltre, ogni nuovo codice inviato invalida i precedenti. Quindi assicurati di utilizzare l'ultimo codice ricevuto e che corrisponda alla tua ultima richiesta di spedizione.

Ricordati di controllare lo spam e assicurati di controllare l'e-mail corrispondente al tuo ID Connect.

Se, nonostante tutto, non hai ricevuto nulla, puoi richiedere la restituzione di un codice. Per fare ciò, vai alla pagina di immissione del codice e fai clic su "Invia di nuovo codice".