Per caricare i biglietti di trasporto nel tuo iPhone, hai bisogno di un iPhone XS o XR e versioni successive o di un iPhone SE di 2a generazione e versioni successive e di aver installato l'ultima versione di iOS, a partire da iOS 17.5.

Per caricare i biglietti di trasporto nel tuo Apple Watch, hai bisogno di un Apple Watch Series 6 e versioni successive o di un Apple Watch SE di 2a generazione e versioni successive, abbinato a un iPhone compatibile e installato l'ultima versione di WatchOS a partire da WatchOS 10.5.

Devi anche avere un account iCloud.

È necessario un passaggio di installazione per creare una carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone o Apple Watch (vedi domanda "Scopri il servizio di acquisto e ricarica di biglietti in un iPhone o Apple Watch" e "Come creare una carta Navigo in un iPhone o Apple Watch dall'app Mappe?".

Nel caso in cui il tuo iPhone non sia compatibile per caricare i biglietti nel telefono, probabilmente puoi usarlo per visualizzare e caricare il tuo pass Navigo.