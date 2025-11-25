Su quale pass posso caricare il mio pacchetto Ametista?
I pacchetti Ametista sono disponibili su pass Navigo personalizzato.
Devi prima essere in possesso di un pass Navigo. Se non ne hai uno, puoi ottenerne uno gratuitamente:
- immediatamente presso un'agenzia commerciale, uno sportello o uno sportello multiservizio RATP o SNCF Transilien (presentando un documento d'identità e una prova di indirizzo);
- o entro 3 settimane al massimo, ordinandola dalla sezione "Gestisco la mia carta" gestita da Comutitres S.A.S, o restituendo all'agenzia Navigo il modulo di richiesta disponibile presso gli sportelli delle stazioni RATP e Transilien SNCF
- oppure contattando l'agenzia Navigo:
AGENZIA NAVIGO
TSA 84452
77213 AVON CEDEX
Il tuo dipartimento esaminerà quindi il tuo fascicolo, prima di inviarti i tuoi diritti al pacchetto Ametista se soddisfi le condizioni di assegnazione. Potrai quindi caricare il tuo pass sulla tua carta Navigo:
- dal tuo telefonotramite l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali
- in tutte le biglietterie e i dispositivi di vendita automatici delle stazioni RATP o SNCF
- collegandosi ai servizi online Navigo "Gestisco la mia carta online", a condizione che tu abbia precedentemente un lettore di ricarica Navigo (in vendita nelle stazioni)