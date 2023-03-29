Come posso passare dal pagamento in contanti al pagamento tramite addebito diretto?
Hai un abbonamento annuale Navigo o immagini R che paghi in contanti e vuoi pagare tramite addebito diretto?
- Per Navigo Annual, questa modifica del metodo di pagamento è possibile sia al momento del rinnovo del pagamento in contanti del pacchetto, sia quando il pacchetto viene ripreso dopo una sospensione. Per fare ciò, vai all'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk con il tuo RIB. Questa azione non è possibile per il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing perché il pagamento viene effettuato solo tramite addebito diretto.
- Per immaginare R, è possibile passare al pagamento tramite addebito diretto solo al momento del rinnovo del pacchetto.
Ti verrà richiesto di completare un mandato SEPA.