La SEPA (Single Euro Payment Area) è un'iniziativa dell'Unione Europea che mira a creare una gamma unica di metodi di pagamento in euro.

Per un bonifico o un addebito diretto, all'interno dello stesso paese o tra due paesi dell'area SEPA, gli identificativi bancari da utilizzare sono il BIC e l'IBAN. Il tempo massimo di consegna è di un giorno. Il mandato di addebito diretto SEPA formalizza l'autorizzazione del creditore a riscuotere il debitore.

In questo contesto, non hai alcun documento da comunicare alla tua banca. D'altra parte, la tua banca rimane il tuo contatto principale per tutte le tue domande sui metodi di pagamento.

Quando effettui un addebito diretto SEPA, puoi vedere i seguenti dati apparire sul tuo mandato di addebito diretto:

Visualizzazione del riferimento unico del mandato (RUM) corrispondente al riferimento del cliente per l'addebito diretto

Visualizzazione dell'identificativo ICS (SEPA Creditor Identifier) corrispondente al riferimento univoco per Navigo Annuel all'interno della zona SEPA