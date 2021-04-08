Il bonifico SEPA e l'addebito diretto SEPA richiedono l'utilizzo di coordinate bancarie armonizzate a livello europeo: BIC e IBAN.

Il BIC (Bank Identifier Number) è l'identificatore internazionale della banca. Appare sul tuo estratto conto bancario. È composto da 8 a 11 caratteri.

L'IBAN (International Bank Account Number) è l'identificativo del conto bancario. Appare sul tuo estratto conto bancario. In Francia, è composto da 27 caratteri che iniziano con FR seguito da 2 caratteri e poi dalle 23 cifre del vecchio RIB.