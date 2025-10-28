Puoi modificare i dati del tuo conto bancario direttamente da My Space > My Navigo cliccando su "I miei metodi di pagamento".

Clicca su "aggiungi BIC/IBAN" e lasciati guidare

Assegna questo metodo di pagamento al tuo piano/contratto attuale o ai pacchetti/contratti che stai finanziando

Puoi anche effettuare questa modifica recandoti presso l'agenzia commerciale dei vettori, il punto vendita RATP o il banco dei servizi Navigo SNCF o richiedendolo per posta.

BUONO A SAPERSI

Per i pacchetti Navigo Annual e imagine R, se si esegue questa operazione dopo il 15 del mese, la modifica sarà effettiva solo quando verrà addebitato il mese successivo.

Per il contratto Navigo Liberté +, questa operazione sarà presa in considerazione per il prossimo addebito diretto.