Quali sono i vantaggi del contratto Navigo Liberté + sul telefono?
Con il tuo contratto Navigo Liberté +, beneficia di molti vantaggi!
Pagamento al consumo
Paghi solo per i viaggi effettuati (consumo effettivo).
Un perimetro geografico esteso a tutta l'Île-de-France:
Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, Navigo Liberté + consente di viaggiare su:
- Linee della metropolitana in Île-de-France con una tariffa aeroportuale specifica per i viaggi da/per la stazione dell'aeroporto di Orly.
- Linee RER/Treno nell'Île-de-France, con una tariffa aeroportuale specifica per i viaggi da/per le stazioni dell'aeroporto Charles de Gaulle 1 e dell'aeroporto Charles de Gaulle 2 TGV;
- Tutte le linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France;
- Linee RoissyBus con una tariffa specifica per l'aeroporto;
- Tram e linee Tzen;
- La funicolare di Montmartre.
Semplicità :
Evita le code ai punti vendita e ai distributori automatici dei corrieri prima del viaggio.
L'unico passo da compiere è sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + sull'applicazione Île-de-France Mobilités. Quindi, non devi più anticipare i tuoi viaggi.
Un ottimo prezzo e collegamenti gratuiti:
Beneficiate di tariffe ridotte:
- 1,99 € per i viaggi in metro, treno, RER e tram espresso
- € 1,60 per viaggi in autobus, tram.
Maggiori dettagli sulle tariffe Navigo Liberté+ per telefono.
Beneficiate delle seguenti partite gratuite:
- Collegamento tra RER / metro / tram espresso (senza uscire): per 2 ore
- Collegamento tra autobus / tram / Tzen (escluso viaggio di andata e ritorno e interruzione del viaggio): per 1h30
Per maggiori informazioni sui collegamenti, è possibile consultare le regole di corrispondenza da conoscere con Navigo Liberté +
L'importo dei tuoi viaggi è limitato al prezzo del giorno Navigo (esclusi i viaggi aeroporto e RoissyBus).