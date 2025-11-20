La sottoscrizione del contratto Navigo Liberté + per telefono è possibile solo sull'applicazione Île-de-France Mobilités. Viaggia quindi convalidando con il tuo telefono Android*, iPhone (iOS 17.5 e versioni successive) o Apple Watch (WatchOS 10.5 e versioni successive).

Le fasi della sottoscrizione

È necessario compilare il modulo di iscrizione sull'applicazione. Per fare ciò, porta un estratto conto bancario (RIB) del conto da addebitare e lasciati guidare.

Una volta compilato il modulo, firma elettronicamente il tuo mandato e il contratto.

Il contratto Navigo Liberté + verrà caricato sul tuo telefono e utilizzabile dalla data che hai scelto.

Si noti che è possibile interrompere e riprendere l'abbonamento in un secondo momento