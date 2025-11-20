Come posso stipulare un contratto Navigo Liberté + per telefono?
La sottoscrizione del contratto Navigo Liberté + per telefono è possibile solo sull'applicazione Île-de-France Mobilités. Viaggia quindi convalidando con il tuo telefono Android*, iPhone (iOS 17.5 e versioni successive) o Apple Watch (WatchOS 10.5 e versioni successive).
Le fasi della sottoscrizione
È necessario compilare il modulo di iscrizione sull'applicazione. Per fare ciò, porta un estratto conto bancario (RIB) del conto da addebitare e lasciati guidare.
Una volta compilato il modulo, firma elettronicamente il tuo mandato e il contratto.
Il contratto Navigo Liberté + verrà caricato sul tuo telefono e utilizzabile dalla data che hai scelto.
Si noti che è possibile interrompere e riprendere l'abbonamento in un secondo momento
Condizioni di abbonamento
Per beneficiare di un contratto Navigo Liberté + sul telefono è necessario:
- È possibile creare un account IDFM Connect.
- Essere un vettore/pagatore
- Avere più di 16 anni.
- Avere un telefono Android compatibile (vedi l'elenco dei telefoni Android compatibili), un iPhone (iOS 17.5 e versioni successive) o un Apple Watch (WatchOS 10.5 e versioni successive).
ATTENZIONE
- La sottoscrizione di un contratto Navigo Liberté + è accessibile solo alle condizioni del prezzo pieno per il momento. Nessuna delle tariffe ridotte è applicabile sul Navigo Liberté + sul telefono.
- Se possiedi già un abbonamento Navigo Mois Semaine sul telefono, dovrai scegliere una data di inizio del tuo contratto Navigo Liberté + in base alla data di fine del tuo abbonamento Navigo Mois Semaine.