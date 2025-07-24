Vuoi sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su pass?

Se preferisci avere Navigo Liberté + sul telefono, segui questo passo: Come posso stipulare un contratto Navigo Liberté + sul telefono? | Île-de-France Mobilités

Puoi farlo direttamente online sul nostro sito web, presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF.

1. Prima opzione: abbonamento online

Per iscriverti sul nostro sito, porta:

UN RIB (BIC/IBAN)

se non hai un pass Navigo, una foto in formato digitale JPEG o GIF (da scaricare o scattare con la tua webcam, cellulare o tablet)

Se si desidera beneficiare di una tariffa ridotta, un documento giustificativo

Allora lasciati guidare.

Se la tua richiesta è completa (foto conforme ai requisiti, pagamento accettato e contratto firmato elettronicamente), il pass Navigo, responsabile del tuo contratto, è, a seconda della tua scelta, ricevuto a casa tua entro un periodo massimo di 21 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dopo la convalida del tuo file, o reso disponibile in un'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desks.

Se si dispone già di un pass Navigo valido, è possibile, a partire da 48 ore dopo la convalida dell'abbonamento, aggiornarlo presso un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF.

BUONO A SAPERSI:

BUONO A SAPERSI:

Se non sei il pagatore del tuo pacchetto, al pagatore verrà chiesto anche di firmare elettronicamente il contratto.



2. Seconda opzione: l'abbonamento all'agenzia commerciale dei vettori

Recarsi presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi SNCF Navigo.

Per abbonarsi, portare:

RIB (BIC/IBAN), cartaceo o dematerializzato

il tuo pass Navigo se ne hai uno

Se si desidera beneficiare di una tariffa ridotta, un documento giustificativo

Non è necessario fornire una foto, verrà scattata direttamente sul posto.

Se non hai un pass Navigo, ti verrà consegnato direttamente, responsabile del tuo contratto.

BUONO A SAPERSI:

BUONO A SAPERSI:

La presenza del Titolare e del Pagatore, se diversi, è obbligatoria per abbonarsi a Navigo Liberté.



Vuoi sottoscrivere e/o finanziare un contratto Navigo Liberté + per una o più terze parti (figlio, genitore, parente, amico...)?

Hai anche la possibilità di farlo online per te stesso, per un minore o un adulto sotto tutela sul nostro sito, presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services.

Maggiori dettagli per l'abbonamento per un titolare minorenne



1. Abbonamento online

Accedi al nostro sito andando su My Space > My Navigo, porta il tuo RIB, specifica l'abbonamento per una terza parte selezionando la casella "Per un minore o un adulto sotto tutela" e lasciati guidare.

Abbonamento all'agenzia commerciale dei vettori

Recandosi presso uno degli uffici commerciali dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk accompagnato dal titolare del contratto Navigo Liberté + e munito del proprio RIB (BIC/IBAN) cartaceo o dematerializzato.

IMPORTANTE:

Per essere il pagatore di un contratto Navigo Liberté +, non devi essere in una situazione di mancato pagamento su un altro contratto Navigo Liberté + esistente. In tal caso, il pagatore deve prima regolarizzare la sua situazione e attendere un periodo di attesa di 6 mesi, dalla data di risoluzione, prima di poter finanziare un nuovo contratto. Il pagatore ha la possibilità di registrare uno o più conti bancari per il pagamento dei suoi contratti Navigo Liberté +. Il numero di contratti Navigo Liberté + che devono essere finanziati dallo stesso pagatore è limitato a 10 contratti.