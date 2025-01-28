Come sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su Internet per un minore?
Quali sono i passi da seguire per stipulare un contratto online Navigo Liberté +per un titolare minorenne?
Se incontri difficoltà, non esitare ad andare in un'agenzia.
1. Accedi all'abbonamento online
- Nella pagina del servizio Navigo Liberté + cliccare su "Iscriviti online".
- Quindi accedi al tuo account Île-de-France Mobilités Connect (se ne hai già uno). In caso contrario, crea il tuo account.
2. Scegli il tipo di abbonamento
Una volta effettuato l'accesso al tuo account Île-de-France Mobilités Connect, se desideri abbonarti a un titolare minorenne, devi selezionare le seguenti opzioni:
- "Sottoscrivo per un minore o un adulto sotto tutela"
- "Dichiaro di essere maggiorenne o minore emancipato e in caso di sottoscrizione per un minore o adulto sotto tutela, dichiaro di essere il suo rappresentante legale".
3. Inserisci le informazioni del titolare del pass e del pagatore del contratto
Compila i campi con le informazioni del titolare minorenne.
Per quanto riguarda il campo "email":
- Se il titolare minorenne non dispone di un account Île-de-France Mobilités Connect, è necessario inserire un'e-mail diversa da quella del pagatore del contratto e diversa da un altro cliente Navigo. Al termine di questo passaggio, verrà inviata un'e-mail a questo indirizzo per continuare l'iscrizione.
- Se il titolare minorenne dispone già di un account Île-de-France Mobilités Connect, è necessario compilare l'indirizzo e-mail utilizzato al momento della creazione dell'account.
Le informazioni del pagatore saranno precompilate.
Dopo aver fatto clic su "Continua", viene visualizzato un messaggio che indica che è stata inviata un'e-mail al titolare del pass per continuare l'abbonamento.
4. Ricezione dell'e-mail da parte del titolare del pass
Per continuare l'abbonamento, vai alla casella di posta inserita per il titolare minorenne e clicca sul link attivo ricevuto dall'Agenzia Navigo.
5. Accedi o crea un account IDFM Connect per il titolare del pass
Se il titolare del pass ha già un account Île-de-France Mobilités Connect, accedi a questo account.
Se il titolare del pass non dispone di un account Île-de-France Mobilités Connect: crea un account per lui seguendo i seguenti 4 passaggi per la creazione dell'account:
- Dati personali
- Scelta della password
- Condizioni generali d'uso e consensi
- Verifica e attivazione dell'account: viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail del titolare del pass per attivare l'account e tornare al percorso di abbonamento.
6. Inserimento dei dati del titolare del pass
Completa le informazioni del titolare del pass: dati personali e indirizzo.
7. Completare le informazioni contrattuali
Questo passaggio consente di:
- Scegli la data di inizio della validità del contratto Navigo Liberté +,
- Scegli il metodo di ricezione del tuo pass Navigo,
- E per indicare se si beneficia di una tariffa ridotta. In questo caso, la fornitura di prove è obbligatoria.
8. Salvataggio della foto
Se hai già un account IDFM, la foto viene scattata.
Se non si dispone di un account IDFM: è necessario caricare una foto o scattarne una con la webcam.
9. Registrazione del metodo di pagamento
Vengono visualizzate le coordinate bancarie, ma non è prevista alcuna azione. È possibile procedere al passaggio successivo.
10. Riepilogo della domanda
Verificare che le informazioni immesse nei passaggi precedenti siano corrette:
- data di inizio della validità del contratto,
- dati di contatto del titolare del pass,
- coordinate bancarie...
In caso di errore, è sufficiente fare clic sul pittogramma "matita" per correggerlo.
Una volta che tutto è conforme, puoi fare clic su "Certifico che questi dati sono corretti" nella parte inferiore della pagina.
11. Firma del contratto da parte del titolare del pass.
Per continuare l'abbonamento, è necessaria la firma del contratto da parte del titolare del pass. Per fare ciò, devi:
- Leggi l'informativa sulla privacy,
- Prendere atto del contratto,
Una volta che il contratto è stato firmato dal titolare del pass, un messaggio indica che è stata inviata una e-mail al pagatore per finalizzare l'abbonamento e firmare il contratto.
12. Ricezione dell'e-mail inviata al pagatore del contratto.
Vai alla tua casella di posta e clicca sul link attivo per finalizzare l'abbonamento.
13. Connessione al conto Île-de-France Mobilités Connect del pagatore del contratto
Il pagante accede al suo account Île-de-France Mobilités Connect.
14. Verifica dei dati del pagatore del contratto
Controlla tutte le informazioni che sono pre-inserite sul pagatore del contratto: coordinate bancarie, dati personali, indirizzo e poi procedi al passaggio successivo.
15. Firma del contratto e del mandato SEPA da parte del pagatore del contratto
Per finalizzare la sottoscrizione, il pagatore del contratto devefirmare elettronicamente il contratto e il mandato SEPA.
Per fare ciò, devi:
- accettare leCondizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Contratto NL+,
- accettare le condizioni generali di vendita e di utilizzo della carta Navigo,
- Accettare le condizioni generali di vendita del sito.
- Inserisci il codice OTP ricevuto via SMS per firmare elettricamente il contratto
Quindi convalidare l'abbonamento.