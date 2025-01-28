Come sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su Internet per un minore?

Aggiornato su 28 gennaio 2025

Quali sono i passi da seguire per stipulare un contratto online Navigo Liberté +per un titolare minorenne?

Se incontri difficoltà, non esitare ad andare in un'agenzia.

1. Accedi all'abbonamento online

  • Nella pagina del servizio Navigo Liberté + cliccare su "Iscriviti online".
  • Quindi accedi al tuo account Île-de-France Mobilités Connect (se ne hai già uno). In caso contrario, crea il tuo account.

2. Scegli il tipo di abbonamento

Una volta effettuato l'accesso al tuo account Île-de-France Mobilités Connect, se desideri abbonarti a un titolare minorenne, devi selezionare le seguenti opzioni:

  • "Sottoscrivo per un minore o un adulto sotto tutela"
  • "Dichiaro di essere maggiorenne o minore emancipato e in caso di sottoscrizione per un minore o adulto sotto tutela, dichiaro di essere il suo rappresentante legale".

3. Inserisci le informazioni del titolare del pass e del pagatore del contratto

Compila i campi con le informazioni del titolare minorenne.

Per quanto riguarda il campo "email":

  • Se il titolare minorenne non dispone di un account Île-de-France Mobilités Connect, è necessario inserire un'e-mail diversa da quella del pagatore del contratto e diversa da un altro cliente Navigo. Al termine di questo passaggio, verrà inviata un'e-mail a questo indirizzo per continuare l'iscrizione.
  • Se il titolare minorenne dispone già di un account Île-de-France Mobilités Connect, è necessario compilare l'indirizzo e-mail utilizzato al momento della creazione dell'account.

Le informazioni del pagatore saranno precompilate.

Dopo aver fatto clic su "Continua", viene visualizzato un messaggio che indica che è stata inviata un'e-mail al titolare del pass per continuare l'abbonamento.

4. Ricezione dell'e-mail da parte del titolare del pass

Per continuare l'abbonamento, vai alla casella di posta inserita per il titolare minorenne e clicca sul link attivo ricevuto dall'Agenzia Navigo.

5. Accedi o crea un account IDFM Connect per il titolare del pass

Se il titolare del pass ha già un account Île-de-France Mobilités Connect, accedi a questo account.

Se il titolare del pass non dispone di un account Île-de-France Mobilités Connect: crea un account per lui seguendo i seguenti 4 passaggi per la creazione dell'account:

  • Dati personali
  • Scelta della password
  • Condizioni generali d'uso e consensi
  • Verifica e attivazione dell'account: viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail del titolare del pass per attivare l'account e tornare al percorso di abbonamento.

6. Inserimento dei dati del titolare del pass

Completa le informazioni del titolare del pass: dati personali e indirizzo.

7. Completare le informazioni contrattuali

Questo passaggio consente di:

  • Scegli la data di inizio della validità del contratto Navigo Liberté +,
  • Scegli il metodo di ricezione del tuo pass Navigo,
  • E per indicare se si beneficia di una tariffa ridotta. In questo caso, la fornitura di prove è obbligatoria.

8. Salvataggio della foto

Se hai già un account IDFM, la foto viene scattata.

Se non si dispone di un account IDFM: è necessario caricare una foto o scattarne una con la webcam.

9. Registrazione del metodo di pagamento

Vengono visualizzate le coordinate bancarie, ma non è prevista alcuna azione. È possibile procedere al passaggio successivo.

10. Riepilogo della domanda

Verificare che le informazioni immesse nei passaggi precedenti siano corrette:

  • data di inizio della validità del contratto,
  • dati di contatto del titolare del pass,
  • coordinate bancarie...

In caso di errore, è sufficiente fare clic sul pittogramma "matita" per correggerlo.

Una volta che tutto è conforme, puoi fare clic su "Certifico che questi dati sono corretti" nella parte inferiore della pagina.

11. Firma del contratto da parte del titolare del pass.

Per continuare l'abbonamento, è necessaria la firma del contratto da parte del titolare del pass. Per fare ciò, devi:

  • Leggi l'informativa sulla privacy,
  • Prendere atto del contratto,

Una volta che il contratto è stato firmato dal titolare del pass, un messaggio indica che è stata inviata una e-mail al pagatore per finalizzare l'abbonamento e firmare il contratto.

12. Ricezione dell'e-mail inviata al pagatore del contratto.

Vai alla tua casella di posta e clicca sul link attivo per finalizzare l'abbonamento.

13. Connessione al conto Île-de-France Mobilités Connect del pagatore del contratto

Il pagante accede al suo account Île-de-France Mobilités Connect.

14. Verifica dei dati del pagatore del contratto

Controlla tutte le informazioni che sono pre-inserite sul pagatore del contratto: coordinate bancarie, dati personali, indirizzo e poi procedi al passaggio successivo.

15. Firma del contratto e del mandato SEPA da parte del pagatore del contratto

Per finalizzare la sottoscrizione, il pagatore del contratto devefirmare elettronicamente il contratto e il mandato SEPA.

Per fare ciò, devi:

Quindi convalidare l'abbonamento.