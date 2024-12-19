I pass Navigo Month e Navigo Week possono essere caricati sui pass Navigo Discovery e Navigo personalizzati:

in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF

presso i commercianti autorizzati

su alcuni sportelli automatici

grazie al tuo telefono Android NFC, scaricando l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect o con il tuo telefono IOS scaricando l'applicazione Île-de-France Mobilités. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i supporti compatibili nelle FAQ.

I pacchetti Navigo Month e Navigo Week possono essere acquistati e memorizzati sul tuo telefono Android NFC, grazie all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP e SNCF Connect o dal tuo telefono iOS da iPhone 7 con iOS 13 minimo o iOS 14 per iPhone XR. Per ulteriori informazioni, vedere la domanda "Che cos'è il servizio di acquisto di biglietti trasporto telefonico e come posso ottenerlo?".



I pacchetti caricati telefonicamente tramite il servizio di acquisto biglietti trasporto sono offerti solo in "Tutte le zone".

Per maggiori dettagli sull'acquisto del tuo pass Navigo Week o Month dalla tua applicazione mobile, visita le FAQ del Servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibile qui.