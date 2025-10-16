Dove posso acquistare un abbonamento annuale Navigo? A quale costo?
L'abbonamento annuale Navigo viene rilasciato gratuitamente al momento della sottoscrizione del pacchetto annuale Navigo (escluse le spese amministrative relative al pacchetto):
- online, dal suo Spazio Personale: il pass viene quindi inviato a casa tua entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) o messo a disposizione in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o nei Banchi Servizi Navigo SNCF (3 giorni lavorativi dopo l'ordine su presentazione di un documento di identità);
- presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk: il pass viene quindi ottenuto immediatamente dietro presentazione di un documento di identità.