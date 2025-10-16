In caso di malfunzionamento comprovato, il pass Navigo Discovery viene immediatamente sostituito presso tutte le biglietterie dei vettori, gli sportelli RATP e i sportelli SNCF Navigo Service. La sostituzione è gratuita, a meno che non risulti che il malfunzionamento deriva dal mancato rispetto da parte dell'utente delle precauzioni d'uso stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del Navigo Discovery Pass. La sostituzione richiede la restituzione del pass difettoso.