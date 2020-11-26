In caso di malfunzionamento comprovato, il pass Navigo Easy viene immediatamente sostituito presso tutte le biglietterie dei vettori, gli sportelli RATP e i banchi dei servizi SNCF Navigo. La sostituzione è gratuita, a meno che non risulti che il malfunzionamento deriva dal mancato rispetto da parte dell'utente delle precauzioni d'uso previste nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo Easy. La sostituzione richiede la restituzione del pass difettoso.