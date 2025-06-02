Hai un problema di compatibilità e/o un problema di convivenza? Niente panico! Ti diamo la soluzione.

In generale

In caso di problemi durante l'acquisto:

Assicurati che il supporto che stai utilizzando sia compatibile con il biglietto o il piano che desideri acquistare.

con il biglietto o il piano che desideri acquistare. Utilizzare un nuovo dispositivo o supporto per il secondo biglietto.

per il secondo biglietto. Utilizza i biglietti già presenti prima di acquistarne uno nuovo.

Suggerimenti per rendere più facile spostarsi

Ecco i nostri suggerimenti per evitare di incontrare un problema di compatibilità in movimento.

1. Conservare i biglietti per l'aeroporto separatamente

Per semplicità, conserva il tuo biglietto "Paris Région Airports" su un pass Navigo Easy separato. Spesso entra in conflitto con altri biglietti: si dice che non conviva con questi altri biglietti. Lo stesso vale per il biglietto t+, che sta scomparendo.

2. Verifica disponibilità

Non tutti i biglietti sono disponibili per l'acquisto e l'archiviazione su tutti i canali e dispositivi. Assicurati che il biglietto che desideri sia compatibile con il dispositivo di tua scelta (telefono, orologio connesso, Navigo Easy) e il canale di vendita (telefono, distributore automatico).

Verificare la compatibilità dei biglietti

3. I pacchetti hanno la priorità

Se hai sia un biglietto che un pacchetto sullo stesso supporto, il pacchetto verrà sempre convalidato per primo. Fai attenzione se acquisti un biglietto Metro-Treno-RER e un pacchetto Paris Visite che desideri utilizzare solo il giorno successivo.

● Questa regola si applica a tutti i piani senza una data di inizio specifica.

● Un pass giornaliero Navigo è valido solo per la data scelta.

● Un pacchetto Paris Visite, una volta caricato, è valido dalla successiva convalida.

D'altra parte, tutto va bene se hai un biglietto Metro-Treno-RER e un pass Navigo Day sullo stesso dispositivo, il biglietto Metro-Treno-RER non verrà utilizzato finché il tuo pass Navigo Day è valido.

4. 1 Pass = 1 persona

Se viaggi con altri, non puoi condividere un pass o un telefono Android. Se hai 2 biglietti sul tuo pass Navigo Easy, convalida il tuo pass due volte di seguito, ti negherà l'accesso la seconda volta e conterà solo un biglietto.

Quando si viaggia con gli altri, ognuno deve avere il proprio pass.

Hai bisogno di maggiori informazioni?

Ulteriori informazioni sulla compatibilità dei biglietti di trasporto