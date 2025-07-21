Come posso denunciare lo smarrimento o il furto del mio pass Navigo imagine R e ottenerne uno nuovo?
Dichiarazione di smarrimento o furto e ottenimento di un nuovo pass
Se hai perso o rubato il tuo pass Navigo imagine R, puoi:
- recarsi direttamente presso l'agenzia commerciale dei vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF.
Un nuovo pass Navigo imagine R ti verrà consegnato immediatamente.
Il titolare del pass Navigo imagine R deve presentare un documento d'identità. Una terza parte per conto del titolare del pass Navigo imagine R deve presentare il proprio documento di identità e quello del titolare del pass Navigo imagine R nonché una procura firmata da quest'ultimo;
- contattare l'Agenzia imagine R al numero 09 69 39 22 22, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20 (chiamata senza sovrapprezzo).
Il tuo nuovo pass Navigo imagine R ti verrà restituito entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi);
- accedi al tuo spazio personale :
"Il mio Navigo" >> Seleziona il pacchetto interessato >> nella sezione "Un problema con il mio pass di trasporto?" in fondo alla pagina, fai clic su "Smarrimento o furto".
Il tuo pass Navigo imagine R verrà disattivato immediatamente.
Il nuovo pass sarà, a seconda della vostra scelta, inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) o reso immediatamente disponibile presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Service su presentazione di un documento d'identità.
Prezzo di un nuovo pass
In caso di smarrimento o furto, il pass Navigo imagine R verrà sostituito, con l'applicazione di una tassa di sostituzione.
La sostituzione è gratuita in caso di racket o rapina aggravata, su presentazione di una copia della ricevuta della denuncia alla polizia o alla gendarmeria.
Se il tuo contratto viene addebitato, le commissioni verranno automaticamente detratte dal tuo conto bancario.
Buono a sapersi
Se hai ritrovato il tuo pass Navigo imagine R dichiarato smarrito o rubato, puoi richiedere, entro 10 giorni per posta, all'Agenzia imagine R il rimborso dei costi di rigenerazione e dei biglietti acquisiti. La richiesta di rimborso dei costi di rigenerazione deve essere accompagnata dal pass Navigo imagine R trovato entro questo periodo di 10 giorni.