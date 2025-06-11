Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo imagine R?
La consultazione del contenuto del tuo pass Navigo imagine R è possibile:
- per telefono dall'applicazione Ile-de-France Mobilités o da quelli dei rivenditori ufficiali. Trova tutti i dettagli nella sezione Come consultare e ricaricare un pass Navigo con il mio telefono? ;
- sui distributori automatici delle stazioni RATP o delle stazioni SNCF Transilien;
- negli sportelli, nei punti vendita e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e Transilien SNCF.
- con commercianti locali autorizzati.