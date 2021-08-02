Per poter caricare i biglietti nel telefono e memorizzarli in modo sicuro, è necessario un passaggio di installazione specifico e ci sono prerequisiti sul telefono.

Esaminare i prerequisiti per l'utilizzo del servizio.

Per scoprire se il tuo telefono è compatibile con il servizio di acquisto e ricarica biglietti nel telefono, il modo più semplice è provare a utilizzare il servizio. Durante l'installazione del servizio, l'app ti guida e visualizza le informazioni nel caso in cui il tuo telefono e / o la scheda SIM non siano compatibili. Se l'applicazione indica che la tua carta SIM non è compatibile mentre il tuo operatore di telecomunicazioni è ORANGE o SOSH, puoi contattarlo e chiedere una scheda SIM NFC.

Nel caso in cui la scheda SIM o il telefono non siano compatibili per caricare biglietti nel telefono, è probabilmente possibile utilizzare il telefono per visualizzare e caricare il pass Navigo

Se hai già utilizzato il servizio in precedenza e, senza modifiche hardware, un messaggio ti informa che il tuo telefono non è compatibile, potrebbe essere necessario cancellare i dati dell'app Contactless Ticket per accedere nuovamente al servizio.