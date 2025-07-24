Come avviene il rinnovo della Riduzione Solidarietà Trasporti?

Rinnovo per CSS

Se beneficiate dello sconto biglietto CSS, riceverete automaticamente un modulo di rinnovo.

  • Restituite il vostro nuovo certificato CSS che vi è stato fornito dalla vostra cassa malati.
  • Non appena il tuo file viene elaborato, ti verrà inviata una lettera, un'e-mail o un SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
  • Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.

Rinnovo per la SSA

Se beneficiate dello sconto al biglietto dell'ASS, l'agenzia di trasporto solidale esamina automaticamente la vostra pratica durante l'ultimo mese di validità dei vostri diritti.

  • Sarai informato della tua nuova situazione per posta, e-mail o SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
  • Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.

Rinnovo per la RSA

Se usufruisci di viaggi gratuiti biglietto RSA, l'Agence Solidarité Transport esamina automaticamente la tua pratica durante l'ultimo mese di validità dei tuoi diritti.

  • Sarai informato della tua nuova situazione per posta, e-mail o SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
  • Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.
  • Non dimenticare di tenere aggiornata la tua situazione con il CAF o l'MSA altrimenti il tuo file non verrà elaborato.