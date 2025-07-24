Come avviene il rinnovo della Riduzione Solidarietà Trasporti?
Rinnovo per CSS
Se beneficiate dello sconto biglietto CSS, riceverete automaticamente un modulo di rinnovo.
- Restituite il vostro nuovo certificato CSS che vi è stato fornito dalla vostra cassa malati.
- Non appena il tuo file viene elaborato, ti verrà inviata una lettera, un'e-mail o un SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
- Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.
Rinnovo per la SSA
Se beneficiate dello sconto al biglietto dell'ASS, l'agenzia di trasporto solidale esamina automaticamente la vostra pratica durante l'ultimo mese di validità dei vostri diritti.
- Sarai informato della tua nuova situazione per posta, e-mail o SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
- Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.
Rinnovo per la RSA
Se usufruisci di viaggi gratuiti biglietto RSA, l'Agence Solidarité Transport esamina automaticamente la tua pratica durante l'ultimo mese di validità dei tuoi diritti.
- Sarai informato della tua nuova situazione per posta, e-mail o SMS (a seconda del metodo di contatto scelto).
- Se i tuoi diritti vengono rinnovati, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo : sull'applicazione mobile o presso i distributori automatici RATP o SNCF.
- Non dimenticare di tenere aggiornata la tua situazione con il CAF o l'MSA altrimenti il tuo file non verrà elaborato.