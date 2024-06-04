Il Parc de la Villette sarà servito dalla RER E, dalle linee 5 e 7 della metropolitana e dal tram T3b. Specifici cartelli saranno installati tra le stazioni / stazioni interessate e Parc de la Villette per consentire di arrivarci il più facilmente possibile.

Il tuo mezzo di trasporto preferito dipenderà dalla tua destinazione all'interno del Parc de la Villette.

Non esitare a consultare i percorsi consigliati in tempo reale direttamente dal tuo smartphone scaricando l'applicazione Transport Public Paris 2024 quando sarà disponibile.