Qual è il percorso migliore per arrivare al Parc de la Villette durante i Giochi di Parigi 2024?
Il Parc de la Villette sarà servito dalla RER E, dalle linee 5 e 7 della metropolitana e dal tram T3b. Specifici cartelli saranno installati tra le stazioni / stazioni interessate e Parc de la Villette per consentire di arrivarci il più facilmente possibile.
Il tuo mezzo di trasporto preferito dipenderà dalla tua destinazione all'interno del Parc de la Villette.
Non esitare a consultare i percorsi consigliati in tempo reale direttamente dal tuo smartphone scaricando l'applicazione Transport Public Paris 2024 quando sarà disponibile.