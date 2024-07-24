Quali linee di trasporto pubblico dovrò prendere durante il mio soggiorno?
D'ora in poi, puoi scoprire la rete di trasporto pubblico nell'Île-de-France sull'applicazione Transport Public Paris 2024 o sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Questa applicazione ti consente di simulare i tuoi viaggi nella data e nell'ora di tua scelta, incluso raggiungere i siti dei Giochi di Parigi 2024 e di acquistare i biglietti di trasporto necessari per i tuoi viaggi.
Ti consigliamo di effettuare una nuova ricerca del percorso 4 ore prima dell'inizio della tua competizione per essere informato sullo stato del traffico sulla rete e su eventuali variazioni nel percorso consigliato. Inoltre, una pagina web disponibile direttamente dalla home page della tua applicazione ti consente di seguire in tempo reale i siti di gara interessati, i dettagli delle interruzioni per ciascuno di essi, le sessioni di gara interessate e le istruzioni di viaggio per raggiungerli.