Quali saranno le soluzioni di trasporto pubblico di notte durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?
Gli orari di apertura delle stazioni si estenderanno dalle 5:30 all'1:15 nei giorni feriali (2:15 per la metropolitana il venerdì e il sabato sera).
Per maggiori informazioni sugli orari delle tue linee, consulta direttamente la sezione orari dell'applicazione Transport Public Paris 2024, quella del sito Île-de-France Mobilités.
Al di fuori di questi orari, una rete di autobus notturni (Noctilien) ti permetterà di spostarti all'interno dell'Île-de-France.
Nelle notti della Marathon pour Tous (10-11 agosto), alcune linee e stazioni della metropolitana saranno disponibili tutta la notte.