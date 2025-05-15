Si raccomanda agli spettatori di recarsi alle sedi di gara con i mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi poiché l'accesso sarà vietato ad auto e moto.

Data l'estrema pressione sulle reti di trasporto pubblico durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, sarà necessario considerare tempi di percorrenza più lunghi nell'Île-de-France che dipenderanno dalla distanza tra il luogo di alloggio e il sito a cui si desidera andare.

Se il tuo sito è lontano da Parigi (ad esempio Palazzo di Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, stadio nautico di Vaires-sur-Marne, Le Golf National ...), il tuo tempo di accesso al sito sarà di 2 o 3 ore dalle principali stazioni parigine.

Per permetterti di pianificare al meglio i tuoi viaggi verso le sedi di gara, puoi scaricare l'applicazione Transport Public Paris 2024, dedicata ai trasporti durante i Giochi di Parigi 2024. In effetti, non è consigliabile utilizzare le applicazioni di routing esistenti. Solo l'applicazione Transport Public Paris 2024 integra l'offerta di trasporto specifica dei Giochi di Parigi 2024.

Puoi anche controllare lo stato delle interruzioni della rete per sito di gara direttamente dalla nostra pagina web dedicata, disponibile anche sulla homepage dell'app.