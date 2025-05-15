Nell'applicazione Île-de-France Mobilités, la dichiarazione di smarrimento o furto è possibile dalla sezione Contattaci o Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei media, che ti reindirizza all'applicazione Trova su un altro dispositivo per localizzare il tuo dispositivo e, se necessario, dichiararlo smarrito o da o verso iCloud.com.

Se non hai più l'accesso a iCloud o non riesci ad accedere a un altro dispositivo Apple, contatta Apple.

Questa dichiarazione di smarrimento/furto sull'interfaccia Apple innesca, tra le altre cose, un tentativo di salvare i biglietti contenuti nella carta Navigo dematerializzata che si trovava sul telefono smarrito / rubato.

Se è stato eseguito un backup e disponi di un iPhone o di un orologio compatibile, puoi avviare il ripristino dei biglietti dall'app Mappe selezionando il pulsante (+) > Mappe precedenti e selezionandoil backup che desideri ripristinare.

Se non c'è stato alcun backup o se il tuo nuovo telefono non è compatibile con il servizio, invia la tua richiesta a un altro telefono nell'applicazione di trasporto dalla sezione Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] > Ho perso / il mio telefono è stato rubato o dal sito web di Île-de-France Mobilités.