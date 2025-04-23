La linea Orlybus si è fermata il 3 marzo e hai ancora biglietti Orlybus? Niente panico! Spieghiamo come fare:

1. Ho acquistato un biglietto sul mio telefono

Richiesta di rimborso se l'acquisto ha meno di 1 anno (data < mars 2024)

Per effettuare una richiesta di rimborso, è necessario passare attraverso la scheda Acquisto, fare clic sul link "Contattaci" e quindi scegliere la sezione "Le biglietti caricate nel mio telefono" > "Altre richieste".

Dopo il rimborso:

Se si desidera acquistare di nuovo un biglietto :

Il catalogo di biglietto non può essere visualizzato perché il biglietto Orlybus è ancora in sospeso sul telefono.

Apparirà una finestra pop-up per informarti della presenza del biglietto in sospeso. Dopo la convalida del pop-up , il biglietto verrà eliminato dal telefono e potrai continuare normalmente.

Il biglietto OrlyBus non può essere utilizzato e rimarrà visibile sul telefono fino a quando non effettuerai un nuovo acquisto.

2. Ho acquistato un biglietto magnetico Orlybus

Puoi scambiare il tuo biglietto OrlyBus magnetico in un punto vendita con un biglietto Paris-Région <> Aéroports, pagando la differenza di 2 €.

3. Ho acquistato un biglietto OrlyBus su Navigo Easy pass

Questo biglietto non può essere scambiato, ritirato o eliminato dal Easy Pass.

Per ottenere un rimborso, è necessario seguire questa procedura:

Vai al servizio clienti, dove un agente ti darà: Un modulo di richiesta di rimborso e una ricevuta di consultazione del pass che indica la presenza del biglietto OrlyBus acquistato meno di un anno fa. È necessario inviare per posta: il modulo di richiesta di rimborso compilato, la ricevuta di consultazione del pass, il pass Easy contenente il biglietto OrlyBus.

