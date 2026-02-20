La linea RoissyBus si ferma, cosa devo fare con i miei biglietti RoissyBus?
La linea RoissyBus si ferma dal 1° marzo e hai ancora biglietti RoissyBus? Niente panico! Spieghiamo come fare:
1. Il tuo biglietto RoissyBus è nel tuo telefono?
- Puoi richiedere un rimborso se l'acquisto ha meno di 1 anno (data < mars 2025)
Per effettuare una richiesta di rimborso tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, è necessario passare attraverso la scheda My Space, fare clic sul link "Servizio clienti" e quindi scegliere la sezione "un problema con i miei biglietti" [...]> "Voglio richiedere un rimborso".
Dopo il rimborso, se si desidera acquistare nuovamente un biglietto:
Apparirà una finestra pop-up per informarti della presenza del biglietto RoissyBus in sospeso.
Convalida il pop-up per rimuovere il biglietto dal telefono e continuare a fare acquisti normalmente.
2. Il tuo biglietto RoissyBus è su pass Navigo Easy?
Questo biglietto non può essere scambiato, ritirato o cancellato dal pass Navigo Easy.
Per ottenere un rimborso, è necessario seguire questa procedura:
- Vai al servizio clienti, dove un agente ti darà un modulo di richiesta di rimborso e una ricevuta di consultazione del pass che indica la presenza del biglietto RoissyBus acquistato meno di un anno fa.
- È necessario inviare per posta il modulo di richiesta di rimborso compilato, la ricevuta di consultazione del pass e il pass Navigo Easy contenente il biglietto RoissyBus. Ti verrà rimborsato il biglietto a 14 € e il pass 2 €, o 16 €.
Scopri di più sulle alternative alla linea RoissyBus