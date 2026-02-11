RoissyBus si ferma: come raggiungere l'aeroporto Charles-de-Gaulle dal 1° marzo 2026?

La linea RER B serve i tre terminal (1,2,3) dell'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.

Si può andare all'aeroporto andando in qualsiasi stazione che serve la RER B direzione Aeroporto Ch. de Gaulle 2- TGV.

Quali sono gli orari di apertura?

Un treno passa ogni 6-15 minuti in entrambe le direzioni dalle 4:50 a mezzanotte circa.

Biglietto: pianificare un biglietto di trasporto alla tariffa aeroportuale

Il viaggio da o per l'aeroporto con la RER B è soggetto alla tariffa dell'aeroporto : 14 € a tratta.

Nota: se hai già un abbonamento mensile o annuale Navigo per tutte le zone (immagina R o senior) i viaggi da e per l'aeroporto sono inclusi.