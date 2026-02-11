RoissyBus si ferma: come raggiungere l'aeroporto Charles-de-Gaulle dal 1° marzo 2026?
Potresti averlo già preso in prestito per andare all'aeroporto. La navetta RoissyBus , che dal 1992 collega Parigi (quartiere dell'Opera) all'aeroporto di Parigi-Charles-de-Gaulle, si fermerà definitivamente il 1° marzo 2026.
Perché fermare la navetta RoissyBus?
Per i viaggiatori che si recano in aeroporto, l'obiettivo è quello di arrivare a destinazione nel modo più semplice e veloce possibile, oppure:
- La navetta RoissyBus seguiva un percorso molto trafficato (soprattutto nel centro di Parigi e nella zona meridionale dell'autostrada A1): la sua puntualità dipendeva quindi fortemente dal traffico stradale e i tempi di percorrenza erano molto incerti
- Di conseguenza, sempre meno viaggiatori lo utilizzavano : il numero di passeggeri è diminuito di quasi il 40% dal 2023.
Île-de-France Mobilités ha quindi scelto di fermare la navetta, per offrire soluzioni che garantiscano tempi di percorrenza più affidabili.
Come arrivare all'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle dal 1° marzo 2026?
Opzione n°1: andare all'aeroporto con la RER B
La linea RER B serve i tre terminal (1,2,3) dell'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.
Si può andare all'aeroporto andando in qualsiasi stazione che serve la RER B direzione Aeroporto Ch. de Gaulle 2- TGV.
Quali sono gli orari di apertura?
Un treno passa ogni 6-15 minuti in entrambe le direzioni dalle 4:50 a mezzanotte circa.
Biglietto: pianificare un biglietto di trasporto alla tariffa aeroportuale
Il viaggio da o per l'aeroporto con la RER B è soggetto alla tariffa dell'aeroporto : 14 € a tratta.
Nota: se hai già un abbonamento mensile o annuale Navigo per tutte le zone (immagina R o senior) i viaggi da e per l'aeroporto sono inclusi.
Opzione n°2: andare all'aeroporto da Saint-Denis-Pleyel con la nuova linea espressa 9517
Per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, puoi prendere la nuova linea espressa 9517 (dotata degli stessi autobus di RoissyBus) che offrirà un viaggio diretto in 30 minuti tra Saint-Denis-Pleyel e l'aeroporto di Roissy.
Lascerà i viaggiatori alla stazione ferroviaria di RoissyPôle, a pochi minuti a piedi dall'aeroporto.
Dove prenderlo?
La fermata sarà alla stazione di Saint-Denis-Pleyel, accessibile dalle linee della metropolitana 13, 14, RER D e dagli autobus 139 e 255.
Quali sono gli orari di apertura?
Questa linea circolerà:
- Tutti i giorni dalle 5:20 alle 00:30
- Nei giorni feriali, la frequenza sarà di 15 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nelle ore non di punta
- Il sabato e la domenica, gli autobus passeranno ogni 20 minuti durante il giorno e ogni 30 minuti la sera
Quale biglietto di trasporto acquistare?
La linea 9517 sarà accessibile con un biglietto Bus-Tram o con un abbonamento annuale e mensile.
Opzione n°3: andare all'aeroporto in autobus da Nation o Porte de la Chapelle con le linee 350 e 351
Le linee di autobus 351 e 350 vi porteranno all'aeroporto Roissy - Charles de Gaulle.
Quale biglietto di trasporto acquistare?
Sono accessibili con un biglietto Bus-Tram o con un abbonamento annuale e mensile.
Autobus 350 per Porte de La Chapelle
L'autobus 350 passa ogni 15-35 minuti e collega Parigi Porte de la Chapelle <> all'aeroporto Charles de Gaulle in 60-80 minuti a seconda della fermata su cui sali.
Autobus 351 per Nation
L'autobus 351 passa ogni 15-30 minuti e collega Paris-Nation <> e l'aeroporto Charles de Gaulle in 70-90 minuti a seconda della fermata su cui sali.
Andare in metro all'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle: presto realtà?
Entro il 2030, i viaggiatori potranno raggiungere l'aeroporto in metropolitana (come già avviene con la linea 14 della metropolitana fino all'aeroporto di Orly) grazie all'apertura della linea 17.
Questa nuova linea metropolitana accessibile al 100% collegherà Saint-Denis-Pleyel a Le Mesnil-Amelot via aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.
La linea RoissyBus si ferma, cosa devo fare con i miei biglietti RoissyBus?
La linea RoissyBus si ferma dal 1° marzo e hai ancora biglietti RoissyBus? Niente panico! Spieghiamo come farlo.