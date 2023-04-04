Caso n°1: Ho un pass Navigo caricato con un contratto di trasporto

La trasmissione di informazioni che vi riguardano a Ile-de-France mobilités deve consentirle di continuare la corretta esecuzione dei vostri contratti di trasporto.

Caso n°2: Ho un pass Navigo ma non è caricato con un pacchetto o un contratto

Anche se non hai ricaricato il tuo pass Navigo (valido per 10 anni) per un po ', rimane valido (vedi sezione: Ho un pass Navigo che non uso più, perché sono interessato da questo trasferimento?). I tuoi dati personali relativi al pass Navigo devono quindi essere trasferiti a Ile-de-France mobilités.

Le condizioni generali di vendita e di utilizzo dei tuoi pass Navigo e Imagine'R saranno modificate.

I dati associati a un pass inattivo (cioè non utilizzato per acquistare un pacchetto per più di 5 anni) verranno gradualmente eliminati. Di conseguenza, non sarà più possibile assicurare atti di assistenza post-vendita che richiedono i dati associati al pass (smarrimento, rimborso e furto in particolare).

Tuttavia, questi dati verranno conservati se si effettua un acquisto di un pacchetto entro il 1° ottobre 2023.