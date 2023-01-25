Come acquistare i pacchetti Vélib' dall'app Île-de-France Mobilités?
È molto semplice!
1) Vai alla sezione "Acquista" della tua applicazione "Île-de-France Mobilités". Puoi anche accedervi direttamente da una ricerca di indicazioni stradali o dalla mappa nelle vicinanze;
2) Scegli come vuoi sbloccare il tuo Vélib': il tuo pass Navigo o i codici inviati via email;
3) Scegli il pacchetto che preferisci e il numero di bici che vuoi prendere (escluso V-Pratique);
4) Dopo aver inserito il tuo indirizzo email, paghi il tuo acquisto con carta di credito;
5) Recati alla stazione di tua scelta per sbloccare il tuo Vélib', direttamente con il tuo pass Navigo, o tramite codici, che ti verranno inviati al tuo indirizzo email dopo l'acquisto;
Ed eccoci qui!
Nota: se hai effettuato l'accesso a Île-de-France Mobilités Connect al momento dell'acquisto, potrai trovare lo storico dei tuoi acquisti Vélib' effettuati, tramite la sezione "Menu", quindi premendo il tuo nome, quindi "I miei ultimi acquisti".
Hai bisogno di aiuto su come prendere un Vélib'?