La carta d'identità RER NG Pubblicato su 2023 June 09

Nuovo treno per la RER E e D, la RER NG (per "nuova generazione") arriva sulla rete. Facciamo le presentazioni!

La carta d'identità RER NG Nome RER NG (nuova generazione) Data dell'ordine gennaio 2017 Tipologia Treno ferroviario elettrico a due piani Taglia Da 6 a 7 auto (tra 112 e 130 metri) Numero di posti 1.563 posti per treni a 6 carrozze e 1.861 posti a sedere per treni a 7 carrozze Linee la RER NG circolerà sulle linee RER E e RER D Velocità massima 140 km/h Data di messa in servizio 13 novembre 2023 : sulla RER E

: sulla RER E Fine 2024 : sulla linea RER D

