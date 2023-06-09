La carta d'identità RER NG
Nuovo treno per la RER E e D, la RER NG (per "nuova generazione") arriva sulla rete. Facciamo le presentazioni!
La carta d'identità RER NG
Nome
- RER NG (nuova generazione)
Data dell'ordine
- gennaio 2017
Tipologia
- Treno ferroviario elettrico a due piani
Taglia
- Da 6 a 7 auto (tra 112 e 130 metri)
Numero di posti
- 1.563 posti per treni a 6 carrozze e 1.861 posti a sedere per treni a 7 carrozze
Linee
- la RER NG circolerà sulle linee RER E e RER D
Velocità massima
- 140 km/h
Data di messa in servizio
- 13 novembre 2023 : sulla RER E
- Fine 2024 : sulla linea RER D
Conosci meglio
Accessibilità
- Accessibile a tutti i tipi di disabilità (sensoriale, psichica, persone con mobilità ridotta).
- Colmare il divario per l'imbarco dei passeggeri con mobilità ridotta: 2 porte per treno (1 porta su ogni vagone finale)
- Informazioni in tempo reale sui passeggeri tramite schermi e annunci audio.
- Spazi riservati alle persone con mobilità ridotta.
Segni distintivi?
- 256 porte USB nei treni RER E e 312 in quelli che equipaggeranno la RER D
- 5 aree passeggeri per diversi tipi di attesa
- Luce naturale che cambia con l'ora del giorno
- Riscaldamento in inverno e aria condizionata in estate