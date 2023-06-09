La carta d'identità RER NG

Nuovo treno per la RER E e D, la RER NG (per "nuova generazione") arriva sulla rete. Facciamo le presentazioni!

La carta d'identità RER NG

Nome

  • RER NG (nuova generazione)

Data dell'ordine

  • gennaio 2017

Tipologia

  • Treno ferroviario elettrico a due piani

Taglia

  • Da 6 a 7 auto (tra 112 e 130 metri)

Numero di posti

  • 1.563 posti per treni a 6 carrozze e 1.861 posti a sedere per treni a 7 carrozze

Linee

  • la RER NG circolerà sulle linee RER E e RER D

Velocità massima

  • 140 km/h

Data di messa in servizio

  • 13 novembre 2023 : sulla RER E
  • Fine 2024 : sulla linea RER D
Interno di un treno RER NG
Conosci meglio

Accessibilità

  • Accessibile a tutti i tipi di disabilità (sensoriale, psichica, persone con mobilità ridotta).
  • Colmare il divario per l'imbarco dei passeggeri con mobilità ridotta: 2 porte per treno (1 porta su ogni vagone finale)
  • Informazioni in tempo reale sui passeggeri tramite schermi e annunci audio.
  • Spazi riservati alle persone con mobilità ridotta.

Segni distintivi?

  • 256 porte USB nei treni RER E e 312 in quelli che equipaggeranno la RER D
  • 5 aree passeggeri per diversi tipi di attesa
  • Luce naturale che cambia con l'ora del giorno
  • Riscaldamento in inverno e aria condizionata in estate
Interno di un treno RER NG con schermo informativo
