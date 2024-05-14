Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto Paris Visite

aprile 2025



PREAMBOLO

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pacchetto Paris Visite su supporto contactless (pass Navigo Easy e applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto).

L'utilizzo del pacchetto Paris Visite è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto (disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

Il pacchetto Paris Visite, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da Comutitres S.A.S., di seguito denominata "Comutitres S.A.S." o "Agence Navigo" che agisce in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1.DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il pacchetto Paris Visite.

1.2 La denominazione "Tariffa Bambini sotto i 10 anni" indica la tariffa applicabile per i Titolari di Conto corrispondenti ai criteri dei seguenti profili: Bambini da 4 anni a meno di 10 anni

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle imprese di trasporto titolari di un contratto di servizio pubblico aggiudicato da Ile-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.4 Per "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi si intende la possibilità di caricare biglietti o contratti diversi sullo stesso pass o telefono.

Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1 Presentazione

Il pacchetto Paris Visite è venduto su pass Navigo Easy e su telefono o orologio connesso. È personale e non trasferibile.

Questo è valido, a seconda della scelta di acquisto, 1, 2, 3 e 5 giorni consecutivi dalla prima convalida sull'intera rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités.

2.2 Utilizzo

Il pacchetto Paris Visite è un biglietto che può essere utilizzato su tutta la rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités. Il pacchetto Paris Visite ti consente di viaggiare su:

Linee regolari di trasporto pubblico dei vettori (metropolitana, RER, Transilien, tram e autobus) compresi i servizi aeroportuali.

La funicolare di Montmartre

La funivia via cavo C1

La linea RoissyBus.

Orlyval

Autobus notturni Noctilien.

Alcuni servizi locali e trasporti su richiesta.

Linee Intercité e TER nell'Île-de-France

I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France.

Non è valido su:

Linee ad alta velocità (TGV...),

Linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France, tra cui la navetta aeroportuale VEA Disney e gli autobus turistici Tootbus e Cars Rouges.

2.3 Il periodo di validità:

Il pacchetto Paris Visite è valido dalla prima convalida, vale a dire dal giorno della prima convalida da parte del titolare, fino all'ultimo giorno della durata scelta al momento dell'acquisto alla fine del servizio.

Per gli autobus notturni Noctilien, il pass Paris Visite è valido fino al giorno successivo all'ultimo giorno di validità alle 5:59. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

3. PREZZI

3.1 Il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto Paris Visite è deciso da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

Sul sito www.iledefrance-mobilites.fr, sezione Tariffe.

Sui display nei luoghi di trasporto e di acquisto del pacchetto Paris Visite.

Sulla guida ai prezzi di Île-de-France Mobilités.

Sui siti web dei Vettori.

3.2 La tariffa IVA inclusa in vigore è una tariffa pubblica generale (tariffa intera) o una tariffa ridotta (bambini da 4 a meno di 10 anni).

4. ACQUISTO E RICARICA

4.1 Il prezzo del pacchetto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

4.2

- Il pacchetto Paris Visite può essere acquistato e caricato su un pass Navigo Easy:

Nei punti vendita, in vendita mobile con un agente e sui distributori automatici dei vettori.

Dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti (vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come Supporto biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone) per ricaricare un pass Navigo (se il Titolare ne ha già uno).

Tramite un ordine online sul sito web dell'Agenzia Navigo Key Accounts su https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr

- Il pacchetto Paris Visite viene inoltre acquistato e caricato direttamente sul telefono dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto (vedi le Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone).

4.3 Sulle applicazioni mobili, il pacchetto Paris Visite può essere acquistato con o senza identificazione Ile-de-France Mobilités Connect.

Sul pass Navigo Easy, il Titolare deve scrivere a mano il proprio nome e cognome nello spazio previsto sul fronte del supporto.

4.4 Convivenza e priorità

Non è possibile far coesistere due pacchetti Paris Visite sullo stesso supporto.

Il pacchetto Paris Visite può coesistere sullo stesso supporto con i seguenti biglietti: Ticket Paris Région <> Aéroports, Ticket t+, Ticket Bus-Tram, Ticket Métro-Train-RER, Orlybus, Roissybus, Navigo Mois tous zones, Navigo Semaine tous zones e Navigo Jour.

Quando un pacchetto Paris Visite coesiste su un supporto con un biglietto unitario, è il pacchetto Paris Visite che verrà convalidato per primo. D'altra parte, quando coesiste con un pacchetto datato (ad esempio Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day ...) è il pacchetto datato che ha la priorità durante il suo periodo di validità.

5. CONVALIDA

5.1 Il Titolare deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo pacchetto Paris Visite sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2 La convalida del pacchetto Paris Visite consente il viaggio di una sola persona.

5.3 In caso di dimenticanza o perdita del suo supporto, il Titolare deve acquistare un altro biglietto di trasporto, a rischio di trovarsi in violazione. Questo non sarà rimborsato.

5.4 Quando il supporto contiene sia un biglietto singolo che un pacchetto Paris Visite (vedi articolo 4.4), il pacchetto è convalidato in via prioritaria il giorno della sua validità. Non viene quindi conteggiato alcun biglietto unitario.

6. CONTROLLO

6.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il supporto su cui è caricato il pacchetto Paris Visite convalidato al momento dell'ingresso nella rete e, se necessario, deve essere in grado di giustificare il suo diritto alla tariffa bambino. Il supporto e il pacchetto Paris Visite sono di proprietà esclusiva del Titolare della Carta. Pertanto, il Titolare deve aver scritto a mano il suo nome e cognome nello spazio previsto sul retro del pass Navigo Easy.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono acceso, con NFC attivato, di fronte all'apparecchiatura di controllo.

6.2 La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (cfr. articolo 5) e/o delle regole di utilizzo del pacchetto Paris Visite (cfr. articolo 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate conformemente alla normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

In caso di mancato pagamento al vettore entro tre mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento dell'ammenda forfettaria maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7 SERVIZIO POST-VENDITA

7.1 Modifica della data di validità

Il pacchetto Paris Visite non è modificabile, scambiabile, rimborsabile o ripristinabile.

7.2 Smarrimento/furto:

In caso di smarrimento/furto del supporto su cui viene caricato il pacchetto, il pacchetto Paris Visite perso in questa occasione non viene né sostituito né rimborsato.

7.3 Malfunzionamento del pass senza contatto

In caso di malfunzionamento del supporto, solo se leggibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente. Al cliente verrà quindi consegnato un nuovo pacchetto Paris Visite su un altro pass Navigo Easy o un coupon di risoluzione dei problemi della durata a seconda del numero di giorni trascorsi dalla data di acquisto sulla ricevuta. Questa operazione può essere eseguita in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e negli sportelli SNCF Navigo Services (sistema sostitutivo imposto a seconda della posizione). In tutti gli altri casi, nessuna soluzione di cambio o rimborso può essere offerta.

7.4 Piano caricato su telefono o smartwatch

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono e la sua carta SIM in anticipo. La richiesta di annullamento del pacchetto Paris Visite è possibile solo dall'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

Maggiori informazioni sulle regole di servizio post-vendita del biglietto Paris Visite caricato su telefono o orologio connesso sono disponibili nelle Condizioni generali d'uso del telefono come supporto di biglietto su https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-achat-titre-android e https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-telephone-iphone, parte "Servizio post-vendita".

8. TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

L'utente si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9. VARIE

9.1 Per i pacchetti acquistati sul sito web dell'Agenzia Navigo Key Accounts, l'Agenzia può essere contattata direttamente tramite il sito https://grands-comptes.iledefrance-mobilites.fr.

9.2 Per i pacchetti acquistati da un'applicazione mobile, l'Agenzia Navigo deve essere contattata direttamente dall'applicazione utilizzata per acquistare il biglietto di trasporto.

10. INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

10.1 La vendita del pacchetto Paris Visite su supporto contactless non raccoglie dati personali specifici, ad eccezione dell'acquisto telefonico con creazione di un account.

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto. I dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione dei pacchetti e dei pass Navigo. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il piano o dall'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto di biglietti, se il piano è stato acquistato e memorizzato su un telefono. Fare riferimento alle condizioni in vigore:

Le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo Easy.

Le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come supporto per biglietto

10.2 Le CGUV sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

11. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese. In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole. Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti. Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

12. EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI UTILIZZO

Île-de-France Mobilités e i vettori possono modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.