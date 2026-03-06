Condizioni generali di rimborso - Puntualità 2025

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI E PRINCIPI

Per Area di Compensazione si intende la piattaforma online accessibile all'indirizzo https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr dove possono essere presentate le richieste di rimborso di tutti o parte dei pacchetti di trasporto creati da Île-de-France Mobilités e gestiti da Comutitres S.A.S, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

si intende la piattaforma online accessibile all'indirizzo https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr dove possono essere presentate le richieste di rimborso di tutti o parte dei pacchetti di trasporto creati da Île-de-France Mobilités e gestiti da Comutitres S.A.S, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités. Il servizio Île-de-France Mobilités Connect è un servizio di autenticazione per accedere in modo sicuro ai servizi di Île-de-France Mobilités e di alcuni dei suoi partner.

è un servizio di autenticazione per accedere in modo sicuro ai servizi di Île-de-France Mobilités e di alcuni dei suoi partner. Il nome " Utente " indica la persona che utilizza il pacchetto idoneo nell'ambito dell'operazione di rimborso descritta nel presente documento.

" indica la persona che utilizza il pacchetto idoneo nell'ambito dell'operazione di rimborso descritta nel presente documento. Il nome " Payer " indica per nome la persona fisica che paga il pacchetto dell'Utente.

" indica per nome la persona fisica che paga il pacchetto dell'Utente. Il termine " Vettori " si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

Le operazioni di rimborso sono attuate da Île-de-France Mobilités e dai vettori nell'ambito di contratti operativi in caso di situazione inaccettabile su un asse della rete RER o Transilien (esclusa la sezione centrale a Parigi). Per situazione inaccettabile si intende una puntualità mensile, su un determinato asse, inferiore o uguale all'80% per almeno tre mesi. I risultati delle misurazioni di puntualità sono pubblicati per asse e vettore sul sito web di Île-de-France Mobilités. Quest'anno, Île-de-France Mobilités ha deciso di estendere la compensazione per alcuni assi, che in determinati mesi appaiono con almeno un mese sotto l'80% e i mesi molto leggermente sopra l'80%.

Tutte le richieste di rimborso nell'ambito di questa campagna devono essere presentate sul sito web di Île-de-France Mobilités, tramite l'Area di compensazione accessibile all'indirizzo https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr. Per accedervi, è necessario creare o disporre di un account Île-de-France Mobilités Connect.

Le domande possono essere presentate da martedì 10 marzo 2026 a martedì 7 aprile 2026 compresi. La finalizzazione delle richieste avviate durante questo periodo, tramite il sistema di reclami descritto nell'articolo 7 del presente documento, rimane possibile fino a martedì 5 maggio 2026 incluso.

Solo gli Utenti maggiorenni o minorenni emancipati alla data di presentazione della domanda possono presentare una richiesta di rimborso. Per gli Utenti minorenni non emancipati, la richiesta deve essere presentata dal loro tutore legale.

Articolo 2 – Condizioni di ammissibilità

A. Principi generali

Un Utente ha diritto a un rimborso per una determinata transazione se soddisfa le seguenti condizioni:

Ha vissuto, lavorato o studiato in uno dei comuni serviti dall'asse interessato (esclusa Parigi intramurale) durante i mesi in cui la puntualità dell'asse interessato era inferiore all'80%. Île-de-France Mobilités definisce, per ciascun asse interessato, l'elenco dei comuni di residenza, lavoro e studio che danno diritto al rimborso. Questo elenco è disponibile sul sito web di Île-de-France Mobilités;

ed è stato titolare di un pacchetto Navigo per almeno tre mesi nel periodo durante il quale la puntualità dell'asse interessato è stata inferiore all'80%.

Lo stesso Utente può beneficiare di un solo rimborso nell'ambito di questa campagna. Tuttavia, può presentare domande supplementari per le persone per le quali finanzia il pacchetto Navigo, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità.

B. Comune di residenza, lavoro o studio ammissibile

Ogni Utente è collegato a un comune di riferimento in base al luogo di residenza fornito al momento della registrazione o dell'aggiornamento delle sue informazioni personali nella sua area clienti Île-de-France Mobilités, accessibile al seguente indirizzo:

https://www.jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr/espace_client/coordonnees.

L'Utente può presentare una richiesta se il comune a cui è collegato è tra quelli inclusi nell'operazione di rimborso. Gli utenti residenti a Parigi non sono interessati da queste misure di rimborso, a meno che non lavorino o studino in un comune idoneo.

Se l'indirizzo di residenza attuale differisce da quello del periodo interessato, l'Utente può presentare un reclamo (vedi articolo 7) fornendo la prova del suo indirizzo durante il periodo in questione.

Se il comune in cui l'Utente lavora o studia è incluso nell'operazione di rimborso e soddisfa gli altri criteri di ammissibilità definiti in questo documento, può presentare una richiesta fornendo la prova del suo luogo di lavoro o di studio.

C. Pacchetti di trasporto idonei

Sono idonei solo gli Utenti titolari di pacchetti, tra quelli elencati di seguito, per almeno tre mesi nel periodo durante il quale la puntualità è stata inferiore all'80% per una determinata operazione:

Navigo Annuel (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)

Navigo Month (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5), indipendentemente dal mezzo di acquisto

Immagina R Studente

Immagina la scuola R

Navigo Annual Senior Pricing

Navigo Solidarity 75% Mese (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)

Navigo Monthly 50% di sconto (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)

I seguenti biglietti di trasporto non sono interessati da queste misure di rimborso:

Biglietti T+

Biglietti Origine-Destinazione

Biglietti Metro-Treno-RER

Biglietti Bus-Tram

Pacchetti brevi (Navigo Day, pacchetti Weekend Giovani, Paris Visite),

Navigo Liberté +

Il pacchetto Ametista

Immagina R Junior

Solidarietà gratuita e altri prodotti gratuiti

Navigo Week, Navigo Solidarity 75% Settimana e Sconto 50% Settimana.

Articolo 3 – Importo rimborsato

L'importo del rimborso a cui l'Utente ha diritto si basa sull'ultimo "pacchetto idoneo" dell'ultimo mese in cui la puntualità dell'asse interessato è stata inferiore all'80% per l'asse interessato.

Il rimborso è calcolato come segue:

Per un'operazione su un asse la cui puntualità è stata inferiore all'80% da 3 a 5 mesi: 0,5 volte l'importo mensile del pacchetto idoneo se l'Utente ha detenuto almeno 3 mesi di pacchetti su mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80%.

Per un'operazione su un asse la cui puntualità è stata inferiore all'80% tra 6 e 9 mesi:

‐ 0,5 volte l'importo mensile del pacchetto idoneo se l'Utente ha detenuto tra 3 e 5 mesi di pacchetti nei mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%

‐ 1 volte l'importo mensile del pacchetto idoneo se l'Utente ha detenuto 6 mesi di pacchetto o più su mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80%

Articolo 4 – Documenti giustificativi

Il calcolo dell'ammissibilità e dell'importo del rimborso sarà effettuato in base alle informazioni e ai documenti giustificativi forniti dall'Utente al momento della presentazione di una richiesta di rimborso.

Gli elementi richiesti saranno i seguenti:

A. Nel caso di un acquisto su un pass Navigo personalizzato:

Indirizzo di residenza al momento del periodo interessato dall'operazione di rimborso: se l'indirizzo di residenza attuale è diverso da quello del periodo interessato, l'Utente deve fornire un documento giustificativo dell'indirizzo di residenza. Sono accettate le seguenti parti:

· bolletta telefonica, compresa la bolletta del telefono cellulare

· bolletta dell'elettricità o del gas

· Ricevuta di affitto - da un'agenzia sociale o agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà

· bolletta dell'acqua

· Avviso di accertamento o certificato di non imposizione

· Prova dell'imposta sulla casa

· Certificato o fattura di assicurazione abitativa

Per le persone che soggiornano presso una terza parte: verrà richiesta una prova di indirizzo con un certificato di alloggio.

OPPURE

Indirizzo del luogo di lavoro o di studio accompagnato da uno dei seguenti documenti giustificativi:

· Certificato del datore di lavoro firmato e timbrato

· Certificato di istruzione o istruzione

· KBIS o certificato di pagamento URSSAF per lavoratori autonomi, lavoratori autonomi o liberi professionisti

Coordinate bancarie del pagatore dell'ultimo pacchetto impattato nel periodo, se non note al sistema.

B. In caso di acquisto di un pass su un pass Navigo Discovery o tramite un'applicazione mobile:

Prova del biglietto di trasporto per i Navigo Discovery Pass: una copia dei due elementi che compongono il Navigo Discovery Pass, la carta nominativa e la carta con il numero)

Indirizzo di residenza al momento del periodo interessato dall'operazione di rimborso. Sono accettati i seguenti documenti giustificativi:

· bolletta telefonica, compresa la bolletta del telefono cellulare

· bolletta dell'elettricità o del gas

· Ricevuta di affitto - da un'agenzia sociale o agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà

· bolletta dell'acqua

· Avviso di accertamento o certificato di non imposizione

· Prova dell'imposta sulla casa

· Certificato o fattura di assicurazione abitativa

Per le persone che soggiornano presso una terza parte: verrà richiesta una prova di indirizzo con un certificato di alloggio.

OPPURE

Indirizzo del luogo di lavoro o di studio accompagnato da uno dei seguenti documenti giustificativi:

· Certificato del datore di lavoro firmato e timbrato

· Certificato di istruzione o istruzione

· KBIS o certificato di pagamento URSSAF per lavoratori autonomi, lavoratori autonomi o liberi professionisti

Coordinate bancarie del pagatore dell'ultimo pacchetto impattato nel periodo, se non note al sistema.

Articolo 5 – Condizioni di rimborso

Il rimborso è riscosso dal pagatore dell'ultimo forfait detenuto durante il periodo di rimborso. Il loro nome è indicato nell'e-mail di conferma che verrà inviata al termine della richiesta.

Il titolare del pacchetto riceverà il rimborso nel caso in cui il pacchetto sia interamente finanziato da un terzo pagatore (associazione, comunità ...)

Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di richiesta.

Articolo 6 – Seguito del rimborso

Lo stato della richiesta può essere monitorato nell'area di compensazione, sezione "Monitoraggio", collegandosi con l'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per presentare la domanda.

Le e-mail automatiche saranno inviate in ogni fase per informare l'Utente dello stato di avanzamento della sua richiesta. Tali notifiche saranno inviate all'indirizzo e-mail associato all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Per ulteriori informazioni, l'Utente può consultare le domande frequenti disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements.

Articolo 7 – Reclami

Tutti i reclami relativi alle misure di rimborso devono essere presentati tramite l'Area Indennizzo, utilizzando l'apposito modulo di contatto, accessibile in fondo alla pagina.

L'accesso a questo modulo è possibile anche tramite il collegamento ipertestuale nell'e-mail di notifica in caso di rifiuto della richiesta. Questa e-mail viene inviata all'indirizzo e-mail associato all'account Île-de-France Mobilités Connect utilizzato per accedere all'Area di compensazione.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S. si riservano il diritto di richiedere qualsiasi prova aggiuntiva necessaria per verificare le informazioni fornite.

Articolo 8 – Dati personali

Per motivi di sicurezza, viene utilizzato il servizio di autorizzazione Île-de-France Connect che richiede la creazione di un account Île-de-France Mobilités per gli utenti che non hanno effettuato un primo acquisto online. I dati per la creazione dell'account Ile-de-France Mobilités vengono raccolti prima della vendita del pacchetto o per accedere alla richiesta di risarcimento. Il trattamento effettuato in questo contesto è disciplinato dalle Condizioni generali d'uso di un account Ile-de-France Mobilités e dal servizio Ile-de-France Mobilités Connect: Condizioni generali di utilizzo di un account Ile-de-France Mobilités e del servizio Ile-de-France Mobilités Connect.

Nell'ambito della gestione della tua richiesta di risarcimento, i dati personali del richiedente vengono trattati da Île-de-France Mobilités, un responsabile del trattamento dei dati che si preoccupa della protezione della tua privacy e del rispetto della tua vita personale.

8.1 Perché vengono raccolti i dati?

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

· la richiesta e la gestione del risarcimento;

· gestione del servizio post-vendita;

· comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

· condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della lotta contro le frodi può richiedere la richiesta di un documento di identità al fine di verificare l'identità della persona che ha richiesto un rimborso. In caso di frode comprovata, la richiesta di rimborso può comportare il rifiuto della transazione.

8.2 Quali dati vengono raccolti?

I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

· Dati identificativi

· Dati relativi alla vita personale

· Dati relativi alla vita lavorativa

· Dati economici e finanziari

8.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti?

Nell'ambito del trattamento attuato da Ile-de-France Mobilités, la raccolta e il trattamento dei dati sono possibili su:

Il consenso dell'interessato per la richiesta di risarcimento;

L'esecuzione del contratto per la gestione della richiesta di risarcimento e la gestione del servizio post-vendita;

L'interesse del titolare del trattamento per studi e analisi statistiche;

Lotta contro le frodi: si basa sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. [AS1]

L'elaborazione dei rimborsi può anche comportare un ulteriore trattamento dei dati personali, che verrà effettuato durante l'esame della prova di indirizzo che ti verrà nuovamente richiesta. L'obiettivo di questo approccio è garantire l'autenticità dei documenti forniti e combattere le frodi.

La prova dell'indirizzo viene conservata per tutta la durata della richiesta.

8.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i dati specifici del cliente per il risarcimento durante l'esecuzione del contratto e 12 mesi dopo la presentazione della richiesta per l'elaborazione dei reclami.

8.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S. e ai suoi fornitori di servizi.

8.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al richiedente sono comunicati ai fini della gestione delle richieste di risarcimento ai subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Senegal e Inghilterra[AS2] [RC3]).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di compensazione.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

8.7 Quali sono i diritti dei richiedenti sui loro dati e come possono essere esercitati?

I richiedenti hanno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, i richiedenti possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti) accompagnati dai loro dati di contatto, il loro numero cliente e gli elementi per giustificare la loro identità.

I candidati possono inviare la domanda ai seguenti indirizzi:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

Articolo 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Sia questo sito che i termini e le condizioni del suo utilizzo sono regolati dalla legge francese, indipendentemente dal luogo di utilizzo.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione, l'Utente può ricorrere alla mediazione per risolvere la controversia amichevolmente.

L'Utente può inoltre adire i tribunali territorialmente competenti.

Articolo 10 – Accettazione e modifica delle condizioni generali di rimborso

La presentazione di una richiesta di rimborso implica la piena accettazione delle presenti Condizioni Generali di Rimborso e la loro osservanza.

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, l'Area di compensazione, i servizi associati e le presenti Condizioni Generali di Rimborso. Queste modifiche possono derivare in particolare dall'aggiunta di nuove funzionalità, dalla rimozione o dall'adattamento di funzionalità esistenti.

Le condizioni applicabili saranno sistematicamente presentate agli Utenti durante ogni processo di rimborso. Avranno quindi la possibilità di accettarli per finalizzare la loro domanda, o di non accettarli, nel qual caso il deposito della domanda non può essere finalizzato.

Articolo 11 – Condizioni specifiche per le operazioni della campagna di puntualità 2025

La campagna di rimborso puntuale 2025 comprende cinque operazioni distinte.

Per poter beneficiare di un rimborso, l'Utente deve aver risieduto, lavorato o studiato in uno dei comuni collegati a uno degli assi interessati.

L'importo del rimborso varia a seconda dell'asse interessato ed è calcolato in base ai pacchetti detenuti dall'Utente durante i mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%.

La griglia sottostante presenta gli importi rimborsabili a seconda della situazione dell'Utente: