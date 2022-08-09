La mia macchina, ma meglio
Praticare il car sharing per godere di un veicolo quando vuoi? Ottimizza i tuoi spostamenti grazie al carpooling? O addirittura... Parcheggiare alla stazione senza pagare nulla? Anche in auto è possibile risparmiare denaro preservando l'ambiente. Ti diciamo come.
Carpooling
Vuoi risparmiare tempo nel tuo tragitto casa-lavoro? Hai bisogno di viaggiare occasionalmente in Île-de-France la sera o nei fine settimana, ma non hai un'auto? Un viaggio inaspettato e nuovo, difficile da realizzare con i mezzi pubblici? Prova il carpooling, un mezzo di trasporto economico, amichevole ed ecologico!
E in caso di gravi interruzioni dei trasporti o picchi di inquinamento, Île-de-France Mobilités offre il carpooling agli abbonati Navigo Annual, Navigo Senior e imagine R!
Car-sharing
L'auto, a volte è pratica. Ma se non ne hai bisogno ogni giorno, il car sharing è per te!
Car-sharing? È la messa in comune di una flotta di diversi modelli di auto a beneficio degli abbonati che li utilizzano puntualmente: un servizio pratico, economico e senza mal di testa, che riduce il numero di auto inutilizzate in città!
Insomma, il car sharing è per il pianeta... e per il tuo portafoglio!
Park and Ride
Un parcheggio, proprio accanto alla tua stazione, accessibile con il tuo abbonamento Navigo Annual, Navigo Senior o imagine R (se hai più di 18 anni), chiunque? Île-de-France Mobilités ce l'ha fatta! Scopri come parcheggiare facilmente (e talvolta anche completamente gratuito) prima di salire sul treno o sulla RER. L'intermodalità fa bene al pianeta... e per il tuo portafoglio!