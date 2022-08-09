La mia macchina, ma meglio

Carpooling

Vuoi risparmiare tempo nel tuo tragitto casa-lavoro? Hai bisogno di viaggiare occasionalmente in Île-de-France la sera o nei fine settimana, ma non hai un'auto? Un viaggio inaspettato e nuovo, difficile da realizzare con i mezzi pubblici? Prova il carpooling, un mezzo di trasporto economico, amichevole ed ecologico!

E in caso di gravi interruzioni dei trasporti o picchi di inquinamento, Île-de-France Mobilités offre il carpooling agli abbonati Navigo Annual, Navigo Senior e imagine R!