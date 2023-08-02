Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) - Linea H
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea H Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) ha vissuto 8 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) della linea H. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Andilly
- Asnières-sur-Oise
- Attainville
- Baillet-en-France
- Bellefontaine
- Belloy-en-France
- cantone di Béthemont
- Bouffémont
- Bouqueval
- Châtenay-en-France
- Chaumontel
- Chauvry
- Lutto-la-Barre
- Domont
- Écouen
- Épinay-Champlâtreux
- Ézanville
- Fontenay-en-Parisis
- Groslay
- Jagny-sous-Bois
- Lassy
- Le Mesnil-Aubry
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Luzarches
- Maffliers
- cantone di Mareil-en-France
- Eleonora
- Moisselles
- Montlignon
- Montmagny
- Montmorency
- Montsoult
- cantone di Nerville-la-Forêt
- cantone di Noisy-sur-Oise
- Piscop
- cantone di Saint-Brice-sous-Forêt
- cantone di Saint-Martin
- Saint-Prix
- Alzavola
- Seugy
- Viarmes
- Villaines-sous-Bois
- Villiers-Adam
- cantone di Villiers-le-Bel
- cantone di Villiers-le-Sec
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|32,40 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|29,60 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|28,80 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|28,11 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|16,20 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|14,80 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|14,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|14,09 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|8,10 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|7,40 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|7,18 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|7,04 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|16,20 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|14,68 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|14,68 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59