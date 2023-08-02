Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) - Linea H

Trenolinea H

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea H Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) ha vissuto 8 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) della linea H. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Andilly
  • Asnières-sur-Oise
  • Attainville
  • Baillet-en-France
  • Bellefontaine
  • Belloy-en-France
  • cantone di Béthemont
  • Bouffémont
  • Bouqueval
  • Châtenay-en-France
  • Chaumontel
  • Chauvry
  • Lutto-la-Barre
  • Domont
  • Écouen
  • Épinay-Champlâtreux
  • Ézanville
  • Fontenay-en-Parisis
  • Groslay
  • Jagny-sous-Bois
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Luzarches
  • Maffliers
  • cantone di Mareil-en-France
  • Eleonora
  • Moisselles
  • Montlignon
  • Montmagny
  • Montmorency
  • Montsoult
  • cantone di Nerville-la-Forêt
  • cantone di Noisy-sur-Oise
  • Piscop
  • cantone di Saint-Brice-sous-Forêt
  • cantone di Saint-Martin
  • Saint-Prix
  • Alzavola
  • Seugy
  • Viarmes
  • Villaines-sous-Bois
  • Villiers-Adam
  • cantone di Villiers-le-Bel
  • cantone di Villiers-le-Sec

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio, febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €32,40 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €29,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €28,80 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €28,11 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €16,20 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €14,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €14,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €14,09 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €8,10 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €7,40 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €7,18 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €7,04 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €16,20 €
imagine R - Studente38,00 €14,68 €
imagine R - Scuola38,00 €14,68 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate