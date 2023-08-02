Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Linea J
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea J Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) ha vissuto 5 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) della linea J. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Ableiges
- Achères
- Aincourt
- Ambleville
- Stefania
- Argenteuil
- Arnouville-lès-Mantes
- Arthies
- Asnières-sur-Seine
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Auvers-sur-Oise
- Averne
- Banthelu
- Bazincourt-sur-Epte
- Bernouville
- Berville
- Bezons
- cantone di Bézu-Saint-Éloi
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-Colombes
- Boisemont
- cantone di Boissy-l'Aillerie
- Bouafle
- Boubiers
- Bouconvillers
- Boutencourt
- Bréançon
- Breuil-Bois-Robert
- Brignancourt
- cantone di Brueil
- Buchelay
- Buhy
- Carrières-sous-Poissy
- Cergy
- Chambors
- cantone di Chanteloup-les-Vignes
- Rosario
- Charmont
- Serbatoi
- cantone di Chaumont
- Chaussy
- Chavençon
- cantone di Cléry-en-Vexin
- Colombe
- Commeny
- Condécourt
- cantone di Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Cormeilles-en-Vexin
- Courbevoie
- cantone di Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Delincourt
- Drocourt
- Ecquevilly
- Énencourt-Léage
- Ennery
- Rhus Epiais-Rhus
- Eleonora
- Éragny
- cantone di Éragny-sur-Epte
- Évecquemont
- Favrieux
- Fay-les-Étangs
- Flacourt
- Flavacourt
- Fleury
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Franconville
- Frémainville
- Frémécourt
- cantone di Gaillon
- Gargenville
- Genainville
- Génicourt
- Gennevilliers
- Gisors
- Gouzangrez
- Grisy-les-Plâtres
- Guernes
- Guerville
- Guiry-en-Vexin
- Guitrancourt
- Hadancourt le-Haut Clocher
- Haravilliers
- Hardricourt
- cantone di Herblay-sur-Seine
- cantone di Hérouville
- Hodent
- Carbon fossile
- Carbon fossile
- Issou
- Jambville
- Jaméricourt
- cantone di Jouy-le-Moutier
- Jouy-Mauvoisin
- Juziers
- La Chapelle-en-Vexin
- Il Corne-en-Vexin
- La Frette-sur-Seine
- Lainville-en-Vexin
- Lattainville
- Lavilletertre
- Il Bellay-en-Vexin
- L'Heaulme
- Il Perchay
- Il Tertre-Saint-Denis
- Les Mureaux
- cantone di Liancourt-Saint-Pierre
- Lierville
- Limay
- Livilliers
- Loconville
- Longnes
- Longuesse
- Magnanville
- Magny-en-Vexin
- Maisons-Laffitte
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Marines
- Maudétour-en-Vexin
- Maurecourt
- Medan
- Menucourt
- cantone di Meulan-en-Yvelines
- cantone di Mézières
- cantone di Mézy-sur-Seine
- Monneville
- cantone di Montalet
- Montgeroult
- cantone di Montigny-lès-Cormeilles
- cantone di Montreuil-sur-Epte
- Morainvilliers
- Moussy
- Neaufles-Saint-Martin
- Neuilly-en-Vexin
- Neuville-sur-Oise
- Nucourt
- Oinville-sur-Montcient
- Omerville
- Orgeval
- Osny
- Perdreauville
- Pontoise
- Porcheville
- Puiseux-Pontoise
- Reilly
- Rosay
- cantone di Rosny
- Sagy
- Sailly
- cantone di Saint-Clair
- cantone di Saint-Cyr
- cantone di Saint-Denis
- Saint-Gervais
- cantone di Saint-Martin
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Santeuil
- Sartrouville
- Seraincourt
- Sonde
- Tessancourt-sur-Aubette
- Théméricourt
- Theuville
- Thibivillers
- Tourly
- Trie-Château
- Trie-la-Ville
- Triel-sur-Seine
- Noi
- Vauréal
- cantone di Vaux-sur-Seine
- Verneuil-sur-Seine
- Vernouillet
- Verde
- Vétheuil
- Vienne-en-Arthies
- Vigny
- cantone di Villennes
- cantone di Villers-en-Arthies
- Villette
- Wy-dit-Joli-Village
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|24,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|21,92 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|21,33 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|20,82 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|12,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|10,96 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|10,69 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|10,43 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|6,00 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|5,48 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|5,32 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|5,21 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|12,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|10,87 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|10,87 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59