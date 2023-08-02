Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Linea J

Trenolinea J

Il ramo della linea J Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) ha vissuto 5 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) della linea J. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Ableiges
  • Achères
  • Aincourt
  • Ambleville
  • Stefania
  • Argenteuil
  • Arnouville-lès-Mantes
  • Arthies
  • Asnières-sur-Seine
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • Auvers-sur-Oise
  • Averne
  • Banthelu
  • Bazincourt-sur-Epte
  • Bernouville
  • Berville
  • Bezons
  • cantone di Bézu-Saint-Éloi
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • cantone di Boissy-l'Aillerie
  • Bouafle
  • Boubiers
  • Bouconvillers
  • Boutencourt
  • Bréançon
  • Breuil-Bois-Robert
  • Brignancourt
  • cantone di Brueil
  • Buchelay
  • Buhy
  • Carrières-sous-Poissy
  • Cergy
  • Chambors
  • cantone di Chanteloup-les-Vignes
  • Rosario
  • Charmont
  • Serbatoi
  • cantone di Chaumont
  • Chaussy
  • Chavençon
  • cantone di Cléry-en-Vexin
  • Colombe
  • Commeny
  • Condécourt
  • cantone di Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Cormeilles-en-Vexin
  • Courbevoie
  • cantone di Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • Delincourt
  • Drocourt
  • Ecquevilly
  • Énencourt-Léage
  • Ennery
  • Rhus Epiais-Rhus
  • Eleonora
  • Éragny
  • cantone di Éragny-sur-Epte
  • Évecquemont
  • Favrieux
  • Fay-les-Étangs
  • Flacourt
  • Flavacourt
  • Fleury
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Franconville
  • Frémainville
  • Frémécourt
  • cantone di Gaillon
  • Gargenville
  • Genainville
  • Génicourt
  • Gennevilliers
  • Gisors
  • Gouzangrez
  • Grisy-les-Plâtres
  • Guernes
  • Guerville
  • Guiry-en-Vexin
  • Guitrancourt
  • Hadancourt le-Haut Clocher
  • Haravilliers
  • Hardricourt
  • cantone di Herblay-sur-Seine
  • cantone di Hérouville
  • Hodent
  • Carbon fossile
  • Carbon fossile
  • Issou
  • Jambville
  • Jaméricourt
  • cantone di Jouy-le-Moutier
  • Jouy-Mauvoisin
  • Juziers
  • La Chapelle-en-Vexin
  • Il Corne-en-Vexin
  • La Frette-sur-Seine
  • Lainville-en-Vexin
  • Lattainville
  • Lavilletertre
  • Il Bellay-en-Vexin
  • L'Heaulme
  • Il Perchay
  • Il Tertre-Saint-Denis
  • Les Mureaux
  • cantone di Liancourt-Saint-Pierre
  • Lierville
  • Limay
  • Livilliers
  • Loconville
  • Longnes
  • Longuesse
  • Magnanville
  • Magny-en-Vexin
  • Maisons-Laffitte
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Marines
  • Maudétour-en-Vexin
  • Maurecourt
  • Medan
  • Menucourt
  • cantone di Meulan-en-Yvelines
  • cantone di Mézières
  • cantone di Mézy-sur-Seine
  • Monneville
  • cantone di Montalet
  • Montgeroult
  • cantone di Montigny-lès-Cormeilles
  • cantone di Montreuil-sur-Epte
  • Morainvilliers
  • Moussy
  • Neaufles-Saint-Martin
  • Neuilly-en-Vexin
  • Neuville-sur-Oise
  • Nucourt
  • Oinville-sur-Montcient
  • Omerville
  • Orgeval
  • Osny
  • Perdreauville
  • Pontoise
  • Porcheville
  • Puiseux-Pontoise
  • Reilly
  • Rosay
  • cantone di Rosny
  • Sagy
  • Sailly
  • cantone di Saint-Clair
  • cantone di Saint-Cyr
  • cantone di Saint-Denis
  • Saint-Gervais
  • cantone di Saint-Martin
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Santeuil
  • Sartrouville
  • Seraincourt
  • Sonde
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Théméricourt
  • Theuville
  • Thibivillers
  • Tourly
  • Trie-Château
  • Trie-la-Ville
  • Triel-sur-Seine
  • Noi
  • Vauréal
  • cantone di Vaux-sur-Seine
  • Verneuil-sur-Seine
  • Vernouillet
  • Verde
  • Vétheuil
  • Vienne-en-Arthies
  • Vigny
  • cantone di Villennes
  • cantone di Villers-en-Arthies
  • Villette
  • Wy-dit-Joli-Village

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €24,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €21,92 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €21,33 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €20,82 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €12,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €10,96 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €10,69 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €10,43 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €6,00 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €5,48 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €5,32 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €5,21 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €12,00 €
imagine R - Studente38,00 €10,87 €
imagine R - Scuola38,00 €10,87 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate