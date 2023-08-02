Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) - Linea J

Trenolinea J

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea J Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) ha vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) della linea J. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Achères
  • Aigremont
  • Aincourt
  • Ambleville
  • Amenucourt
  • Stefania
  • Argenteuil
  • Arnouville-lès-Mantes
  • Asnières-sur-Seine
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • Bennecourt
  • Bezons
  • Blaru
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • cantone di Bois-Jérôme-Saint-Ouen
  • Boissy-Mauvoisin
  • cantone di Bonnières
  • Bouafle
  • Bray-et-Lû
  • Breuil-Bois-Robert
  • Bréval
  • cantone di Brueil
  • Buchelay
  • Carrières-sous-Poissy
  • Carrières-sur-Seine
  • Chambourcy
  • cantone di Chanteloup-les-Vignes
  • Rosario
  • Chatou
  • cantone di Chaufour-lès-Bonnières
  • Chaussy
  • Cherence
  • Colombe
  • Condécourt
  • cantone di Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courbevoie
  • Cravent
  • cantone di Croisy-sur-Eure
  • cantone di Dammartin
  • Douains
  • Drocourt
  • Ecquevilly
  • Eleonora
  • Évecquemont
  • Favrieux
  • Flacourt
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Freno
  • cantone di Gaillon
  • Gargenville
  • Genainville
  • Gennevilliers
  • Giverny
  • Gommecourt
  • Guernes
  • Guerville
  • Guitrancourt
  • Hardricourt
  • Haute-Isle
  • cantone di Herblay-sur-Seine
  • Carbon fossile
  • Houlbec-Cocherel
  • Issou
  • Jouy-Mauvoisin
  • Juziers
  • La Chapelle-Longueville
  • La Frette-sur-Seine
  • La Heunière
  • La Roche-Guyon
  • Il Villeneuve-en-Chevrie
  • Lainville-en-Vexin
  • Le Mesnil-le-Roi
  • Il Tertre-Saint-Denis
  • Il Vésinet
  • Les Mureaux
  • Limay
  • Limetz-Villez
  • Lommoye
  • Longnes
  • Magnanville
  • Maisons-Laffitte
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Maudétour-en-Vexin
  • Maurecourt
  • Medan
  • Menerville
  • Menille
  • Menucourt
  • Mercey
  • Méricourt
  • cantone di Meulan-en-Yvelines
  • cantone di Mézières
  • cantone di Mézy-sur-Seine
  • Vendemmia
  • Montesson
  • cantone di Montigny-lès-Cormeilles
  • cantone di Montreuil-sur-Epte
  • Morainvilliers
  • Mousseaux-sur-Seine
  • Neauphlette
  • Notre-Dame-de-la-Mer
  • Oinville-sur-Montcient
  • Omerville
  • Orgeval
  • cantone di Pacy-sur-Eure
  • Perdreauville
  • Poissy
  • Porcheville
  • cantone di Pressagny-l'Orgueilleux
  • Rolleboise
  • Rosay
  • cantone di Rosny
  • Sailly
  • cantone di Saint-Cyr
  • cantone di Sainte-Geneviève
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Illiers
  • cantone di Saint-Illiers
  • Saint-Marcel
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Vincent
  • Sartrouville
  • Sonde
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Triel-sur-Seine
  • cantone di Vaux-sur-Eure
  • cantone di Vaux-sur-Seine
  • Verneuil-sur-Seine
  • Vernon
  • Vernouillet
  • Verde
  • Vétheuil
  • Vienne-en-Arthies
  • cantone di Villennes
  • cantone di Villers-en-Arthies
  • Villette

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
