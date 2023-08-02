Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) - Linea J
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea J Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) ha vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) della linea J. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Achères
- Aigremont
- Aincourt
- Ambleville
- Amenucourt
- Stefania
- Argenteuil
- Arnouville-lès-Mantes
- Asnières-sur-Seine
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Bennecourt
- Bezons
- Blaru
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-Colombes
- Boisemont
- cantone di Bois-Jérôme-Saint-Ouen
- Boissy-Mauvoisin
- cantone di Bonnières
- Bouafle
- Bray-et-Lû
- Breuil-Bois-Robert
- Bréval
- cantone di Brueil
- Buchelay
- Carrières-sous-Poissy
- Carrières-sur-Seine
- Chambourcy
- cantone di Chanteloup-les-Vignes
- Rosario
- Chatou
- cantone di Chaufour-lès-Bonnières
- Chaussy
- Cherence
- Colombe
- Condécourt
- cantone di Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Courbevoie
- Cravent
- cantone di Croisy-sur-Eure
- cantone di Dammartin
- Douains
- Drocourt
- Ecquevilly
- Eleonora
- Évecquemont
- Favrieux
- Flacourt
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Freno
- cantone di Gaillon
- Gargenville
- Genainville
- Gennevilliers
- Giverny
- Gommecourt
- Guernes
- Guerville
- Guitrancourt
- Hardricourt
- Haute-Isle
- cantone di Herblay-sur-Seine
- Carbon fossile
- Houlbec-Cocherel
- Issou
- Jouy-Mauvoisin
- Juziers
- La Chapelle-Longueville
- La Frette-sur-Seine
- La Heunière
- La Roche-Guyon
- Il Villeneuve-en-Chevrie
- Lainville-en-Vexin
- Le Mesnil-le-Roi
- Il Tertre-Saint-Denis
- Il Vésinet
- Les Mureaux
- Limay
- Limetz-Villez
- Lommoye
- Longnes
- Magnanville
- Maisons-Laffitte
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Maudétour-en-Vexin
- Maurecourt
- Medan
- Menerville
- Menille
- Menucourt
- Mercey
- Méricourt
- cantone di Meulan-en-Yvelines
- cantone di Mézières
- cantone di Mézy-sur-Seine
- Vendemmia
- Montesson
- cantone di Montigny-lès-Cormeilles
- cantone di Montreuil-sur-Epte
- Morainvilliers
- Mousseaux-sur-Seine
- Neauphlette
- Notre-Dame-de-la-Mer
- Oinville-sur-Montcient
- Omerville
- Orgeval
- cantone di Pacy-sur-Eure
- Perdreauville
- Poissy
- Porcheville
- cantone di Pressagny-l'Orgueilleux
- Rolleboise
- Rosay
- cantone di Rosny
- Sailly
- cantone di Saint-Cyr
- cantone di Sainte-Geneviève
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Illiers
- cantone di Saint-Illiers
- Saint-Marcel
- cantone di Saint-Martin
- cantone di Saint-Vincent
- Sartrouville
- Sonde
- Tessancourt-sur-Aubette
- Triel-sur-Seine
- cantone di Vaux-sur-Eure
- cantone di Vaux-sur-Seine
- Verneuil-sur-Seine
- Vernon
- Vernouillet
- Verde
- Vétheuil
- Vienne-en-Arthies
- cantone di Villennes
- cantone di Villers-en-Arthies
- Villette
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|10,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|9,12 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|8,88 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|8,67 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|5,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|4,56 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|4,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|4,33 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|2,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|2,28 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|2,22 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|2,16 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|5,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|4,52 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|4,52 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59