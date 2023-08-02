Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois - Linea K

Trenolinea K

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea K Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois ha vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois della linea K. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Auger-Saint-Vincent
  • cantone di Aulnay-sous-Bois
  • Boissy-Fresnoy
  • Eleonora
  • Claye-Souilly
  • Compans
  • cantone di Crépy-en-Valois
  • Cuisy
  • cantone di Dammartin
  • Duvy
  • Ermenonville
  • Eva
  • Feigneux
  • Forfry
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Gondreville
  • Gressy
  • Iverny
  • Luglio
  • Lagny-le-sec
  • Le Mesnil-Amelot
  • Le Plessis-aux-Bois
  • Le Plessis-Belleville
  • Le Plessis-l'Évêque
  • Levignen
  • Longperrier
  • Marchémoret
  • Marcilly
  • Pasticcio
  • Mitry-Mory
  • Montagny-Sainte-Félicité
  • cantone di Montgé-en-Goële
  • Moussy-le-Neuf
  • Moussy-le-Vieux
  • Nanteuil-le-Haudouin
  • Nantouillet
  • Oissery
  • Ormoy-villers
  • Othis
  • cantone di Péroy-les-Gombries
  • Cespugli di rose
  • Rouville
  • Rouvres
  • Russy-Bémont
  • Saint-Mard
  • Saint-Mesmes
  • Saint-Pathus
  • Saint-Soupplets
  • Séry-Magneval
  • cantone di Silly
  • Thieux
  • Vaumoise
  • Versigny
  • cantone di Villeneuve-sous-Dammartin
  • Villeparisis
  • Villeroy
  • Vinantes

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
