Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: filiali Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Linea L

Trenolinea L

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e il ramo Cergy le Haut / Clichy-Levallois sono raggruppati in un'unica operazione di rimborso: Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.

Questi rami della linea L hanno vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questi rami.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati ai rami Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut della linea L. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Ableiges
  • Achères
  • Aigremont
  • Stefania
  • Asnières-sur-Seine
  • Bailly
  • Bezons
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • cantone di Boissy-l'Aillerie
  • Bougival
  • Buc
  • Carrières-sous-Poissy
  • Carrières-sur-Seine
  • Cergy
  • Chambourcy
  • cantone di Chanteloup-les-Vignes
  • Chatou
  • Chavenay
  • Chaville
  • Clichy
  • Colombe
  • Condécourt
  • cantone di Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courbevoie
  • cantone di Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • cantone di Croissy
  • Éragny
  • Évecquemont
  • Feucherolles
  • Fontenay-le-Fleury
  • Garches
  • cantone di Herblay-sur-Seine
  • Carbon fossile
  • cantone di Jouy-le-Moutier
  • La Celle-Saint-Cloud
  • La Frette-sur-Seine
  • La Garenne-Colombes
  • Il Chesnay-Rocquencourt
  • Le Mesnil-le-Roi
  • Il Pecq
  • Le Port-Marly
  • Il Vésinet
  • L'Étang-la-Ville
  • Levallois-Perret
  • Louveciennes
  • Maisons-Laffitte
  • Mareil-Marly
  • Marly-le-Roi
  • Marnes-la-Coquette
  • Maurecourt
  • Menucourt
  • Montesson
  • Montgeroult
  • cantone di Montigny-lès-Cormeilles
  • Nanterre
  • Neuville-sur-Oise
  • Noisy-le-Roi
  • Osny
  • Pierrelaye
  • Poissy
  • Pontoise
  • Puiseux-Pontoise
  • Puteaux
  • Rennemoulin
  • Rueil-Malmaison
  • Sagy
  • Saint-Cloud
  • Saint-Cyr-l'École
  • cantone di Saint-Germain
  • Saint-Nom-la-Bretèche
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Sartrouville
  • Sèvres
  • Suresnes
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Triel-sur-Seine
  • Vaucresson
  • Vauréal
  • cantone di Vaux-sur-Seine
  • Vélizy-Villacoublay
  • Versailles
  • cantone di Ville-d'Avray
  • Villepreux
  • Viroflay

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su queste filiali, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
