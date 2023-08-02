Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: filiali Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Linea L

Il ramo Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e il ramo Cergy le Haut / Clichy-Levallois sono raggruppati in un'unica operazione di rimborso: Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.

Questi rami della linea L hanno vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questi rami.

Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.