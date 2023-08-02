Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: filiali Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Linea L
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e il ramo Cergy le Haut / Clichy-Levallois sono raggruppati in un'unica operazione di rimborso: Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.
Questi rami della linea L hanno vissuto 3 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questi rami.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati ai rami Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut della linea L. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Ableiges
- Achères
- Aigremont
- Stefania
- Asnières-sur-Seine
- Bailly
- Bezons
- Bois-Colombes
- Boisemont
- cantone di Boissy-l'Aillerie
- Bougival
- Buc
- Carrières-sous-Poissy
- Carrières-sur-Seine
- Cergy
- Chambourcy
- cantone di Chanteloup-les-Vignes
- Chatou
- Chavenay
- Chaville
- Clichy
- Colombe
- Condécourt
- cantone di Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Courbevoie
- cantone di Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- cantone di Croissy
- Éragny
- Évecquemont
- Feucherolles
- Fontenay-le-Fleury
- Garches
- cantone di Herblay-sur-Seine
- Carbon fossile
- cantone di Jouy-le-Moutier
- La Celle-Saint-Cloud
- La Frette-sur-Seine
- La Garenne-Colombes
- Il Chesnay-Rocquencourt
- Le Mesnil-le-Roi
- Il Pecq
- Le Port-Marly
- Il Vésinet
- L'Étang-la-Ville
- Levallois-Perret
- Louveciennes
- Maisons-Laffitte
- Mareil-Marly
- Marly-le-Roi
- Marnes-la-Coquette
- Maurecourt
- Menucourt
- Montesson
- Montgeroult
- cantone di Montigny-lès-Cormeilles
- Nanterre
- Neuville-sur-Oise
- Noisy-le-Roi
- Osny
- Pierrelaye
- Poissy
- Pontoise
- Puiseux-Pontoise
- Puteaux
- Rennemoulin
- Rueil-Malmaison
- Sagy
- Saint-Cloud
- Saint-Cyr-l'École
- cantone di Saint-Germain
- Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Sartrouville
- Sèvres
- Suresnes
- Tessancourt-sur-Aubette
- Triel-sur-Seine
- Vaucresson
- Vauréal
- cantone di Vaux-sur-Seine
- Vélizy-Villacoublay
- Versailles
- cantone di Ville-d'Avray
- Villepreux
- Viroflay
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su queste filiali, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|10,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|9,12 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|8,88 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|8,67 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|5,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|4,56 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|4,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|4,33 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|2,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|2,28 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|2,22 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|2,16 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|5,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|4,52 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|4,52 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59