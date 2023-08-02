Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Linea N
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea N Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff ha vissuto 4 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff della linea N. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Abbondante
- Adainville
- Allainville
- Andelu
- Arnouville-les-Mantes
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- cantone di Aulnay-sur-Mauldre
- Auteuil
- Autouillet
- Bailly
- Bazainville
- Bazemont
- Bazoches-sur-Guyonne
- Béhoust
- Berchères-sur-Vesgre
- Beynes
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-d'Arcy
- Boissets
- cantone di Boissy-en-Drouais
- cantone di Boissy-sans-Avoir
- cantone di Bonnières
- Bouafle
- Boulogne-Billancourt
- Ronzio
- Boutigny-Prouais
- Breuil-Bois-Robert
- Broue
- cantone di Brueil
- Bu
- Buc
- Buchelay
- Rosario
- Châtaincourt
- Châtillon
- Chavenay
- Chaville
- Cherisy
- Civry-la-Forêt
- Clamart
- cantone di Condé-sur-Vesgre
- Courgente
- Crespières
- cantone di Dammartin
- Dannemarie
- Davron
- Dreux
- Serrature
- Ecquevilly
- Elancourt
- Eleonora
- Favrieux
- Feucherolles
- Flacourt
- Flexanville
- Flins-Neuve-Église
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-le-Fleury
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Galluis
- Gambais
- Gambaiseuil
- Garanziere
- Garancières-en-Drouais
- Gargenville
- Garnay
- Germainville
- Spille
- Goussainville
- Goussonville
- Grandchamp
- Gressey
- Grosrouvre
- Guernes
- Guerville
- Guitrancourt
- Guyancourt
- Hargeville
- Havelu
- Herbeville
- Houdan
- Issou
- cantone di Issy-les-Moulineaux
- Jouars-Pontchartrain
- cantone di Jouy-en-Josas
- Jouy-Mauvoisin
- Jumeauville
- Juziers
- La Chapelle-Forainvilliers
- La scogliera
- L'Altavilla
- La Queue-les-Yvelines
- Il Chesnay-Rocquencourt
- Tartaro-Gaudran
- Il Tertre-Saint-Denis
- Il Tremblay-sur-Mauldre
- Gli Alluets-le-Roi
- Le Clayes-sous-Bois
- Le Logge-en-Josas
- I Mesnuls
- Limay
- Longnes
- cantone di Louvilliers-en-Drouais
- Luray
- Magnanville
- Malakoff
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Marchezais
- Marcq
- Mareil-le-Guyon
- cantone di Mareil-sur-Mauldre
- Marville-Moutiers-Brûle
- Maule
- Maulette
- Maurepas
- Méré
- Meudon
- cantone di Mézières-en-Drouais
- cantone di Mézières
- Millemont
- Mondreville
- Montainville
- Montchauvet
- Montfort-l'Amaury
- cantone di Montigny-le-Bretonneux
- Montreuil
- Morainvilliers
- Mulcent
- cantone di Neauphle
- cantone di Neauphle
- Nézel
- Noisy-le-Roi
- Orgerus
- Orgeval
- Orvilliers
- Osmoy
- Perdreauville
- Piacere
- Porcheville
- cantone di Prunay-le-Temple
- Rennemoulin
- Richebourg
- Rolleboise
- Rosay
- cantone di Rosny
- Saint-Cloud
- Saint-Cyr-l'École
- Sainte-Gemme-Moronval
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Léger
- cantone di Saint-Lubin
- cantone di Saint-Martin
- Saint-Nom-la-Bretèche
- cantone di Saint-Ouen
- cantone di Saint-Rémy
- Saulx-Marchais
- Septeuil
- Serville
- Sèvres
- Sonde
- Tacoignières
- Thiverval-Grignon
- Thoiry
- Tilly
- Toussus-le-Noble
- Trappole
- Vanves
- Vélizy-Villacoublay
- Vernouillet
- Versailles
- Verde
- cantone di Vert-en-Drouais
- Vicq
- Villepreux
- Villette
- cantone di Villiers-le-Mahieu
- cantone di Villiers-Saint-Frédéric
- Viroflay
- Voisins-le-Bretonneux
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|21,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|19,36 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|18,84 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|18,39 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|10,60 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|9,68 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|9,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|9,21 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|5,30 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|4,84 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|4,70 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|4,60 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|10,60 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|9,60 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|9,60 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59