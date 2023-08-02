Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Linea N

Trenolinea N

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea N Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff ha vissuto 4 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff della linea N. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Abbondante
  • Adainville
  • Allainville
  • Andelu
  • Arnouville-les-Mantes
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • cantone di Aulnay-sur-Mauldre
  • Auteuil
  • Autouillet
  • Bailly
  • Bazainville
  • Bazemont
  • Bazoches-sur-Guyonne
  • Béhoust
  • Berchères-sur-Vesgre
  • Beynes
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-d'Arcy
  • Boissets
  • cantone di Boissy-en-Drouais
  • cantone di Boissy-sans-Avoir
  • cantone di Bonnières
  • Bouafle
  • Boulogne-Billancourt
  • Ronzio
  • Boutigny-Prouais
  • Breuil-Bois-Robert
  • Broue
  • cantone di Brueil
  • Bu
  • Buc
  • Buchelay
  • Rosario
  • Châtaincourt
  • Châtillon
  • Chavenay
  • Chaville
  • Cherisy
  • Civry-la-Forêt
  • Clamart
  • cantone di Condé-sur-Vesgre
  • Courgente
  • Courgente
  • Crespières
  • cantone di Dammartin
  • Dannemarie
  • Davron
  • Dreux
  • Serrature
  • Ecquevilly
  • Elancourt
  • Eleonora
  • Favrieux
  • Feucherolles
  • Flacourt
  • Flexanville
  • Flins-Neuve-Église
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-le-Fleury
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Galluis
  • Gambais
  • Gambaiseuil
  • Garanziere
  • Garancières-en-Drouais
  • Gargenville
  • Garnay
  • Germainville
  • Spille
  • Goussainville
  • Goussonville
  • Grandchamp
  • Gressey
  • Grosrouvre
  • Guernes
  • Guerville
  • Guitrancourt
  • Guyancourt
  • Hargeville
  • Havelu
  • Herbeville
  • Houdan
  • Issou
  • cantone di Issy-les-Moulineaux
  • Jouars-Pontchartrain
  • cantone di Jouy-en-Josas
  • Jouy-Mauvoisin
  • Jumeauville
  • Juziers
  • La Chapelle-Forainvilliers
  • La scogliera
  • L'Altavilla
  • La Queue-les-Yvelines
  • Il Chesnay-Rocquencourt
  • Tartaro-Gaudran
  • Il Tertre-Saint-Denis
  • Il Tremblay-sur-Mauldre
  • Gli Alluets-le-Roi
  • Le Clayes-sous-Bois
  • Le Logge-en-Josas
  • I Mesnuls
  • Limay
  • Longnes
  • cantone di Louvilliers-en-Drouais
  • Luray
  • Magnanville
  • Malakoff
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Marchezais
  • Marcq
  • Mareil-le-Guyon
  • cantone di Mareil-sur-Mauldre
  • Marville-Moutiers-Brûle
  • Maule
  • Maule
  • Maulette
  • Maurepas
  • Méré
  • Meudon
  • cantone di Mézières-en-Drouais
  • cantone di Mézières
  • Millemont
  • Mondreville
  • Montainville
  • Montchauvet
  • Montfort-l'Amaury
  • cantone di Montigny-le-Bretonneux
  • Montreuil
  • Morainvilliers
  • Mulcent
  • cantone di Neauphle
  • cantone di Neauphle
  • Nézel
  • Noisy-le-Roi
  • Orgerus
  • Orgeval
  • Orvilliers
  • Osmoy
  • Perdreauville
  • Piacere
  • Porcheville
  • cantone di Prunay-le-Temple
  • Rennemoulin
  • Richebourg
  • Rolleboise
  • Rosay
  • cantone di Rosny
  • Saint-Cloud
  • Saint-Cyr-l'École
  • Sainte-Gemme-Moronval
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Léger
  • cantone di Saint-Lubin
  • cantone di Saint-Martin
  • Saint-Nom-la-Bretèche
  • cantone di Saint-Ouen
  • cantone di Saint-Rémy
  • Saulx-Marchais
  • Septeuil
  • Serville
  • Sèvres
  • Sonde
  • Tacoignières
  • Thiverval-Grignon
  • Thoiry
  • Tilly
  • Toussus-le-Noble
  • Trappole
  • Vanves
  • Vélizy-Villacoublay
  • Vernouillet
  • Versailles
  • Verde
  • cantone di Vert-en-Drouais
  • Vicq
  • Villepreux
  • Villette
  • cantone di Villiers-le-Mahieu
  • cantone di Villiers-Saint-Frédéric
  • Viroflay
  • Voisins-le-Bretonneux

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €21,20 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €19,36 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €18,84 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €18,39 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €10,60 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €9,68 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €9,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €9,21 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €5,30 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €4,84 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €4,70 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €4,60 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €10,60 €
imagine R - Studente38,00 €9,60 €
imagine R - Scuola38,00 €9,60 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
