Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Château-Thierry / Meaux - Linea P
Il ramo della linea P Château-Thierry / Meaux ha vissuto 1 giorno di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, dando diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Château-Thierry / Meaux della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- cantone di Armentières-en-Brie
- Azy-sur-Marne
- Barcy
- Bassevelle
- Bellot
- cantone di Bézu-le-Guéry
- Blesmes
- Boitron
- Bonneil
- Boutigny
- Brasles
- Bussières
- Celles-lès-Condé
- Chambry
- Chamigny
- cantone di Changis
- Charly-sur-Marne
- Charmentray
- Chartèves
- Château-Thierry
- Chauconin-Neufmontiers
- cantone di Chézy-sur-Marne
- Chierry
- Citry
- Cocherel
- Condé-en-Brie
- cantone di Congis-sur-Thérouanne
- Connigis
- Coupru
- Courboin
- cantone di Crégy-lès-Meaux
- Crézancy
- Crouttes-sur-Marne
- Dhuisy
- Domptin
- Dotato
- Douy-la-Ramée
- Essises
- cantone di Essômes-sur-Marne
- Étampes-sur-Marne
- Etrepilly
- Forfry
- Fossoy
- Fublaines
- Germigny-l'Évêque
- Gesvres-le-Chapitre
- Ghianda
- Hondevilliers
- Isles-les-Meldeuses
- Isles-lès-Villenoy
- Jaignes
- Jouarre
- La Chapelle-sur-Chézy
- La Ferté-sous-Jouarre
- La Trétoire
- Lizy-sur-Ourcq
- Luzancy
- Marcilly
- Mareuil-lès-Meaux
- cantone di Mary-sur-Marne
- Meaux
- cantone di Méry-sur-Marne
- Mézy-Moulins
- Montceaux-lès-Meaux
- Montfaucon
- Monthyon
- cantone di Mont-Saint-Père
- Nanteuil-lès-Meaux
- Nanteuil-sur-Marne
- cantone di Nesles-la-Montagne
- Nogentel
- Nogent-l'Artaud
- Ocquerre
- Orly-sur-Morin
- Pavimentazione
- Penchard
- Pierre-Levée
- Poincy
- Quincy-Voisins
- Rebais
- cantone di Reuil-en-Brie
- Romeny-sur-Marne
- Rozoy-Bellevalle
- Saâcy-sur-Marne
- Sablonnières
- cantone di Saint-Cyr
- cantone di Saint-Denis
- Sainte-Aulde
- Saint-Eugène
- Saint-Fiacre
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
- Saint-Léger
- cantone di Saint-Ouen
- Sammeron
- Saulchery
- Sette incantesimi
- Segnalibri di Signy
- Tancrou
- Trilbardou
- Trilport
- cantone di Ussy-sur-Marne
- Varreddes
- Vendrest
- Verdelot
- Verdilly
- Viffort
- Vignely
- Villemareuil
- cantone di Villeneuve-sur-Bellot
- Villenoy
- Villeroy
- cantone di Villiers-Saint-Denis
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|10,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|9,12 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|8,88 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|8,67 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|5,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|4,56 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|4,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|4,33 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|2,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|2,28 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|2,22 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|2,16 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|5,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|4,52 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|4,52 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59