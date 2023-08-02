Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Château-Thierry / Meaux - Linea P

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea P Château-Thierry / Meaux ha vissuto 1 giorno di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, dando diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Château-Thierry / Meaux della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • cantone di Armentières-en-Brie
  • Azy-sur-Marne
  • Barcy
  • Bassevelle
  • Bellot
  • cantone di Bézu-le-Guéry
  • Blesmes
  • Boitron
  • Bonneil
  • Boutigny
  • Brasles
  • Bussières
  • Celles-lès-Condé
  • Chambry
  • Chamigny
  • cantone di Changis
  • Charly-sur-Marne
  • Charmentray
  • Chartèves
  • Château-Thierry
  • Chauconin-Neufmontiers
  • cantone di Chézy-sur-Marne
  • Chierry
  • Citry
  • Cocherel
  • Condé-en-Brie
  • cantone di Congis-sur-Thérouanne
  • Connigis
  • Coupru
  • Courboin
  • cantone di Crégy-lès-Meaux
  • Crézancy
  • Crouttes-sur-Marne
  • Dhuisy
  • Domptin
  • Dotato
  • Douy-la-Ramée
  • Essises
  • cantone di Essômes-sur-Marne
  • Étampes-sur-Marne
  • Etrepilly
  • Forfry
  • Fossoy
  • Fublaines
  • Germigny-l'Évêque
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Ghianda
  • Hondevilliers
  • Isles-les-Meldeuses
  • Isles-lès-Villenoy
  • Jaignes
  • Jouarre
  • La Chapelle-sur-Chézy
  • La Ferté-sous-Jouarre
  • La Trétoire
  • Lizy-sur-Ourcq
  • Luzancy
  • Marcilly
  • Mareuil-lès-Meaux
  • cantone di Mary-sur-Marne
  • Meaux
  • cantone di Méry-sur-Marne
  • Mézy-Moulins
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Montfaucon
  • Monthyon
  • cantone di Mont-Saint-Père
  • Nanteuil-lès-Meaux
  • Nanteuil-sur-Marne
  • cantone di Nesles-la-Montagne
  • Nogentel
  • Nogent-l'Artaud
  • Ocquerre
  • Orly-sur-Morin
  • Pavimentazione
  • Penchard
  • Pierre-Levée
  • Poincy
  • Quincy-Voisins
  • Rebais
  • cantone di Reuil-en-Brie
  • Romeny-sur-Marne
  • Rozoy-Bellevalle
  • Saâcy-sur-Marne
  • Sablonnières
  • cantone di Saint-Cyr
  • cantone di Saint-Denis
  • Sainte-Aulde
  • Saint-Eugène
  • Saint-Fiacre
  • Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
  • Saint-Léger
  • cantone di Saint-Ouen
  • Sammeron
  • Saulchery
  • Sette incantesimi
  • Segnalibri di Signy
  • Tancrou
  • Trilbardou
  • Trilport
  • cantone di Ussy-sur-Marne
  • Varreddes
  • Vendrest
  • Verdelot
  • Verdilly
  • Viffort
  • Vignely
  • Villemareuil
  • cantone di Villeneuve-sur-Bellot
  • Villenoy
  • Villeroy
  • cantone di Villiers-Saint-Denis

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
