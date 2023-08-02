Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Coulommiers / Tournan - Linea P

Trenolinea P

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea P Coulommiers / Tournan ha vissuto 5 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Coulommiers / Tournan della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Amillis
  • Aulnoy
  • Beautheil-Saints
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • cantone di Boissy-le-Châtel
  • cantone di Chailly-en-Brie
  • Chartronges
  • Châtres
  • Riscaldamento
  • Chaumes-en-Brie
  • Chevru
  • Chevry-Cossigny
  • cantone di Choisy-en-Brie
  • Coubert
  • Coulommiers
  • Courquetaine
  • Crèvecœur-en-Brie
  • Dagny
  • cantone di Dammartin
  • Dotato
  • Faremoutiers
  • Favières
  • Fontenay-Trésigny
  • Frétoy
  • Giremoutiers
  • Gretz-Armainvilliers
  • Guérard
  • Hautefeuille
  • Jouarre
  • cantone di Jouy-le-Châtel
  • cantone di Jouy-sur-Morin
  • La Celle-sur-Morin
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Moutils
  • La Ferté-Gaucher
  • La Casa Alta
  • La Houssaye-en-Brie
  • Le Plessis-Feu-Aussoux
  • Le Cappelle-Borbone
  • Lescherolles
  • Leudon a Brie
  • Liverdy-en-Brie
  • Lumigny-Nesles-Ormeaux
  • Maisoncelles-en-Brie
  • Marles-en-Brie
  • Marolles-en-Brie
  • Mauperthuis
  • Meilleray
  • Montdauphin
  • Montenils
  • Montolivet
  • Mortcerf
  • Mouroux
  • cantone di Neufmoutiers-en-Brie
  • Pezarches
  • Pierre-Levée
  • Plessis-Feu-Aussoux
  • Pommeuse
  • cantone di Presles-en-Brie
  • Rebais
  • cantone di Rozay-en-Brie
  • Sant'Agostino
  • Saint-Barthélemy
  • cantone di Saint-Denis
  • cantone di Saint-Germain
  • Saint-Léger
  • Saint-Mars-Vieux-Maisons
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Rémy
  • Saint-Siméon
  • Sancy
  • Tigeaux
  • Touquin
  • Tournan-en-Brie
  • Voodoo a Brie
  • cantone di Villeneuve-le-Comte
  • Voinsles

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €24,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €21,92 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €21,33 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €20,82 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €12,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €10,96 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €10,69 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €10,43 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €6,00 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €5,48 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €5,32 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €5,21 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €12,00 €
imagine R - Studente38,00 €10,87 €
imagine R - Scuola38,00 €10,87 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate