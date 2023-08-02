Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Esbly / Crécy-la-Chapelle - Linea P

Trenolinea P

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea P Esbly / Crécy-la-Chapelle ha vissuto 9 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Esbly / Crécy-la-Chapelle della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Bailly-Romainvilliers
  • Bocconcini
  • Boutigny
  • Chalifert
  • Condé-Sainte-Libiaire
  • cantone di Couilly-Pont-aux-Dames
  • Coulommes
  • Coupvray
  • Coutevroult
  • cantone di Crécy-la-Chapelle
  • cantone di Dammartin
  • Esbly
  • Giremoutiers
  • Guérard
  • Isles-lès-Villenoy
  • La Celle-sur-Morin
  • La Casa Alta
  • Lezioni
  • Magny-le-Hongre
  • Maisoncelles-en-Brie
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Montry
  • Mouroux
  • Pierre-Levée
  • Pommeuse
  • Quincy-Voisins
  • cantone di Saint-Germain
  • Sancy
  • Tigeaux
  • Vaucourtois
  • Vignely
  • cantone di Villeneuve-le-Comte
  • cantone di Villiers-sur-Morin
  • Voulangis

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €35,20 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €32,16 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €31,29 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €30,54 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €17,60 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €16,08 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €15,69 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €15,31 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €8,80 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €8,04 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €7,80 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €7,65 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €17,60 €
imagine R - Studente38,00 €15,95 €
imagine R - Scuola38,00 €15,95 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate