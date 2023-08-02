Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Esbly / Crécy-la-Chapelle - Linea P
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea P Esbly / Crécy-la-Chapelle ha vissuto 9 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Esbly / Crécy-la-Chapelle della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Bailly-Romainvilliers
- Bocconcini
- Boutigny
- Chalifert
- Condé-Sainte-Libiaire
- cantone di Couilly-Pont-aux-Dames
- Coulommes
- Coupvray
- Coutevroult
- cantone di Crécy-la-Chapelle
- cantone di Dammartin
- Esbly
- Giremoutiers
- Guérard
- Isles-lès-Villenoy
- La Celle-sur-Morin
- La Casa Alta
- Lezioni
- Magny-le-Hongre
- Maisoncelles-en-Brie
- Mareuil-lès-Meaux
- Montry
- Mouroux
- Pierre-Levée
- Pommeuse
- Quincy-Voisins
- cantone di Saint-Germain
- Sancy
- Tigeaux
- Vaucourtois
- Vignely
- cantone di Villeneuve-le-Comte
- cantone di Villiers-sur-Morin
- Voulangis
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Febbraio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|35,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|32,16 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|31,29 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|30,54 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|17,60 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|16,08 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|15,69 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|15,31 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|8,80 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|8,04 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|7,80 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|7,65 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|17,60 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|15,95 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|15,95 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59