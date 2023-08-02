Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo La Ferté-Milon / Meaux - Linea P

Trenolinea P

Il ramo della linea P La Ferté-Milon / Meaux ha vissuto 4 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo La Ferté-Milon / Meaux della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Acy-en-Multien
  • Ancienville
  • cantone di Armentières-en-Brie
  • Autheuil-en-Valois
  • Barcy
  • Boullarre
  • Boutigny
  • Brumetz
  • Chambry
  • cantone di Changis
  • Charmentray
  • Chauconin-Neufmontiers
  • cantone di Chézy-en-Orxois
  • Chouy
  • Cocherel
  • cantone di Congis-sur-Thérouanne
  • cantone di Coulombs
  • cantone di Crégy-lès-Meaux
  • Crouy-sur-Ourcq
  • Dammard
  • Dampleux
  • Dhuisy
  • Douy-la-Ramée
  • Étavigny
  • Etrepilly
  • Faverolles
  • La Ferté-Milon
  • Forfry
  • Fublaines
  • Gandelu
  • Germigny-l'Évêque
  • cantone di Germigny-sous-Coulombs
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Isles-les-Meldeuses
  • Isles-lès-Villenoy
  • Jaignes
  • La Villeneuve sous-Thury
  • Le Plessis-Placy
  • Lizy-sur-Ourcq
  • Macogny
  • Marcilly
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Mareuil-sur-Ourcq
  • Marizy-Sainte-Geneviève
  • cantone di Marizy-Saint-Mard
  • Marolles
  • cantone di Mary-sur-Marne
  • May-en-Multien
  • Meaux
  • Monnes
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Monthyon
  • Montigny-l'Allier
  • Nanteuil-lès-Meaux
  • Neufchelles
  • Neuilly-Saint-Front
  • Noroy-sur-Ourcq
  • Ocquerre
  • Oigny-en-Valois
  • Passy-en-Valois
  • Penchard
  • Poincy
  • Puisieux
  • Rosoy-en-Multien
  • Rouvres-en-Multien
  • cantone di Rozet-Saint-Albin
  • Saint-Fiacre
  • Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
  • cantone di Silly-la-Poterie
  • Tancrou
  • Thury-en-Valois
  • Trilbardou
  • Trilport
  • Trocy-en-Multien
  • Troësnes
  • Varinfroy
  • Varreddes
  • Vendrest
  • Vichel-Nanteuil
  • Vignely
  • Villemareuil
  • Villenoy
  • Villeroy
  • cantone di Villers-Cotterêts
  • Vincy-Manœuvre

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €21,20 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €19,36 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €18,84 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €18,39 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €10,60 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €9,68 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €9,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €9,21 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €5,30 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €4,84 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €4,70 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €4,60 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €10,60 €
imagine R - Studente38,00 €9,60 €
imagine R - Scuola38,00 €9,60 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
