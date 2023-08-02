Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo La Ferté-Milon / Meaux - Linea P
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea P La Ferté-Milon / Meaux ha vissuto 4 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo La Ferté-Milon / Meaux della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Acy-en-Multien
- Ancienville
- cantone di Armentières-en-Brie
- Autheuil-en-Valois
- Barcy
- Boullarre
- Boutigny
- Brumetz
- Chambry
- cantone di Changis
- Charmentray
- Chauconin-Neufmontiers
- cantone di Chézy-en-Orxois
- Chouy
- Cocherel
- cantone di Congis-sur-Thérouanne
- cantone di Coulombs
- cantone di Crégy-lès-Meaux
- Crouy-sur-Ourcq
- Dammard
- Dampleux
- Dhuisy
- Douy-la-Ramée
- Étavigny
- Etrepilly
- Faverolles
- La Ferté-Milon
- Forfry
- Fublaines
- Gandelu
- Germigny-l'Évêque
- cantone di Germigny-sous-Coulombs
- Gesvres-le-Chapitre
- Isles-les-Meldeuses
- Isles-lès-Villenoy
- Jaignes
- La Villeneuve sous-Thury
- Le Plessis-Placy
- Lizy-sur-Ourcq
- Macogny
- Marcilly
- Mareuil-lès-Meaux
- Mareuil-sur-Ourcq
- Marizy-Sainte-Geneviève
- cantone di Marizy-Saint-Mard
- Marolles
- cantone di Mary-sur-Marne
- May-en-Multien
- Meaux
- Monnes
- Montceaux-lès-Meaux
- Monthyon
- Montigny-l'Allier
- Nanteuil-lès-Meaux
- Neufchelles
- Neuilly-Saint-Front
- Noroy-sur-Ourcq
- Ocquerre
- Oigny-en-Valois
- Passy-en-Valois
- Penchard
- Poincy
- Puisieux
- Rosoy-en-Multien
- Rouvres-en-Multien
- cantone di Rozet-Saint-Albin
- Saint-Fiacre
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
- cantone di Silly-la-Poterie
- Tancrou
- Thury-en-Valois
- Trilbardou
- Trilport
- Trocy-en-Multien
- Troësnes
- Varinfroy
- Varreddes
- Vendrest
- Vichel-Nanteuil
- Vignely
- Villemareuil
- Villenoy
- Villeroy
- cantone di Villers-Cotterêts
- Vincy-Manœuvre
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|21,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|19,36 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|18,84 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|18,39 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|10,60 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|9,68 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|9,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|9,21 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|5,30 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|4,84 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|4,70 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|4,60 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|10,60 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|9,60 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|9,60 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59