Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Provins / Verneuil-l'Etang - Linea P
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea P Provins / Verneuil-l'Etang ha vissuto 7 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Provins / Verneuil-l'Etang della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Andrezel
- Argentières
- Aubepierre-Ozouer-le-Repos
- Augers-en-Brie
- Bambino
- Balloy
- Bannost-Villegagnon
- Bazoches-lès-Bray
- cantone di Beauchery-Saint-Martin
- Beauvoir
- Bernay-Vilbert
- Beton-Bazoches
- Bezalles
- Blandy
- Boisdon
- Bombon
- Bray-sur-Seine
- Breau
- Cerneux
- Cessoy-en-Montois
- Chalautre-la-Grande
- Chalautre-la-Petite
- Chalmaison
- Champcenest
- Champdeuil
- Champeaux
- Châteaubleau
- cantone di Châtenay-sur-Seine
- Châtillon-la-Borde
- Châtres
- Chaumes-en-Brie
- Chenoise-Cucharmoy
- Clos-Fontaine
- Courchamp
- Courpalay
- Courquetaine
- Courtacon
- Courtomer
- Coutençon
- Crisenoy
- Donnemarie-Dontilly
- Échouboulains
- Egligny
- Everly
- Fontaine-Fourches
- Fontana
- Fontenailles
- Fontenay-Trésigny
- Fouju
- Frétoy
- Gastins
- Gouaix
- Grandpuits-Bailly-Carrois
- Grisy-sur-Seine
- Guignes
- cantone di Gurcy
- Hermé
- Jaulnes
- cantone di Jouy-le-Châtel
- Jutigny
- La Chapelle-Gauthier
- La Chapelle-Iger
- La Chapelle-Rablais
- La Chapelle-Saint-Sulpice
- La Croix-en-Brie
- cantone di Laval-en-Brie
- Scala
- I Marêts
- Les Ormes-sur-Voulzie
- Leudon a Brie
- Liverdy-en-Brie
- Lizines
- Longueville
- Louan-Villegruis-Fontaine
- Luisetaines
- Casa Rossa
- Marles-en-Brie
- Meigneux
- Melz-sur-Seine
- Mons-en-Montois
- cantone di Montceaux-lès-Provins
- cantone di Montigny-le-Guesdier
- Montigny-Lencoup
- Mormant
- Mortery
- Mousseaux-lès-Bray
- Mouy-sur-Seine
- Nangis
- Noyen-sur-Seine
- Ozouer-le-Voulgis
- Paroy
- cantone di Passy-sur-Seine
- Pécy
- Poigny
- Provins
- Banchine
- Rampillon
- Rouilly
- cantone di Rozay-en-Brie
- Ruperoso
- Saint-Brice
- Sainte-Colombe
- Saint-Hilliers
- cantone di Saint-Just-en-Brie
- cantone di Saint-Loup
- Saint-Mars-Vieux-Maisons
- cantone di Saint-Martin
- Saint-Méry
- cantone di Saint-Ouen
- cantone di Saint-Sauveur
- Salins
- Sancy-lès-Provins
- Savins
- Sigy
- cantone di Sognolles-en-Montois
- Soignolles-en-Brie
- Soisy-Bouy
- Solers
- Sordun
- Thénisy
- Vanvillé
- Voodoo a Brie
- Verneuil-l'Étang
- Vecchio Champagne
- cantone di Villenauxe-la-Petite
- cantone di Villeneuve-les-Bordes
- cantone di Villiers-Saint-Georges
- cantone di Villiers-sur-Seine
- Villuis
- Vimpelli
- Voinsles
- Voulton
- cantone di Vulaines
- Yebles
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|29,60 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|27,04 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|26,31 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|25,68 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|14,80 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|13,52 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|13,19 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|12,87 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|7,40 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|6,76 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|6,56 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|6,43 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|14,80 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|13,41 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|13,41 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59