Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Provins / Verneuil-l'Etang - Linea P

Trenolinea P

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea P Provins / Verneuil-l'Etang ha vissuto 7 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Provins / Verneuil-l'Etang della linea P. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Andrezel
  • Argentières
  • Aubepierre-Ozouer-le-Repos
  • Augers-en-Brie
  • Bambino
  • Balloy
  • Bannost-Villegagnon
  • Bazoches-lès-Bray
  • cantone di Beauchery-Saint-Martin
  • Beauvoir
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • Bezalles
  • Blandy
  • Boisdon
  • Bombon
  • Bray-sur-Seine
  • Breau
  • Cerneux
  • Cessoy-en-Montois
  • Chalautre-la-Grande
  • Chalautre-la-Petite
  • Chalmaison
  • Champcenest
  • Champdeuil
  • Champeaux
  • Châteaubleau
  • cantone di Châtenay-sur-Seine
  • Châtillon-la-Borde
  • Châtres
  • Chaumes-en-Brie
  • Chenoise-Cucharmoy
  • Clos-Fontaine
  • Courchamp
  • Courpalay
  • Courquetaine
  • Courtacon
  • Courtomer
  • Coutençon
  • Crisenoy
  • Donnemarie-Dontilly
  • Échouboulains
  • Egligny
  • Everly
  • Fontaine-Fourches
  • Fontana
  • Fontenailles
  • Fontenay-Trésigny
  • Fouju
  • Frétoy
  • Gastins
  • Gouaix
  • Grandpuits-Bailly-Carrois
  • Grisy-sur-Seine
  • Guignes
  • cantone di Gurcy
  • Hermé
  • Jaulnes
  • cantone di Jouy-le-Châtel
  • Jutigny
  • La Chapelle-Gauthier
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Rablais
  • La Chapelle-Saint-Sulpice
  • La Croix-en-Brie
  • cantone di Laval-en-Brie
  • Scala
  • I Marêts
  • Les Ormes-sur-Voulzie
  • Leudon a Brie
  • Liverdy-en-Brie
  • Lizines
  • Longueville
  • Louan-Villegruis-Fontaine
  • Luisetaines
  • Casa Rossa
  • Marles-en-Brie
  • Meigneux
  • Melz-sur-Seine
  • Mons-en-Montois
  • cantone di Montceaux-lès-Provins
  • cantone di Montigny-le-Guesdier
  • Montigny-Lencoup
  • Mormant
  • Mortery
  • Mousseaux-lès-Bray
  • Mouy-sur-Seine
  • Nangis
  • Noyen-sur-Seine
  • Ozouer-le-Voulgis
  • Paroy
  • cantone di Passy-sur-Seine
  • Pécy
  • Poigny
  • Provins
  • Banchine
  • Rampillon
  • Rouilly
  • cantone di Rozay-en-Brie
  • Ruperoso
  • Saint-Brice
  • Sainte-Colombe
  • Saint-Hilliers
  • cantone di Saint-Just-en-Brie
  • cantone di Saint-Loup
  • Saint-Mars-Vieux-Maisons
  • cantone di Saint-Martin
  • Saint-Méry
  • cantone di Saint-Ouen
  • cantone di Saint-Sauveur
  • Salins
  • Sancy-lès-Provins
  • Savins
  • Sigy
  • cantone di Sognolles-en-Montois
  • Soignolles-en-Brie
  • Soisy-Bouy
  • Solers
  • Sordun
  • Thénisy
  • Vanvillé
  • Voodoo a Brie
  • Verneuil-l'Étang
  • Vecchio Champagne
  • cantone di Villenauxe-la-Petite
  • cantone di Villeneuve-les-Bordes
  • cantone di Villiers-Saint-Georges
  • cantone di Villiers-sur-Seine
  • Villuis
  • Vimpelli
  • Voinsles
  • Voulton
  • cantone di Vulaines
  • Yebles

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio, febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €29,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €27,04 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €26,31 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €25,68 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €14,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €13,52 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €13,19 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €12,87 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €7,40 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €6,76 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €6,56 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €6,43 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €14,80 €
imagine R - Studente38,00 €13,41 €
imagine R - Scuola38,00 €13,41 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
