Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Montargis / Melun - Linea R

Trenolinea R

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea R Montargis / Melun ha vissuto 8 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Montargis / Melun della linea R. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Achères-la-Forêt
  • Amilly
  • Amponville
  • Arbonne-la-Forêt
  • Arville
  • Aufferville
  • Avon
  • Bagneaux-sur-Loing
  • Barbizon
  • cantone di Beaumont-du-Gâtinais
  • Bois-le-Roi
  • Boissettes
  • cantone di Boissise-la-Bertrand
  • cantone di Boissise-le-Roi
  • Bougligny
  • Bourron-Marlotte
  • Bransles
  • Burcy
  • Eleonora
  • Cepoy
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Catene
  • cantone di Châlette-sur-Loing
  • cantone di Champagne-sur-Seine
  • Chantecoq
  • Cappellano
  • Chartrettes
  • Château-Landon
  • Châtenoy
  • Chenou
  • Chevannes
  • Chevrainvilliers
  • Chevry-sous-le-Bignon
  • Corquilleroy
  • Courtemaux
  • Courtempierre
  • cantone di Dammarie
  • Darvault
  • Dordive
  • Dormelles
  • Égreville
  • Faÿ-lès-Nemours
  • cantone di Ferrières-en-Gâtinais
  • Fleury-en-Bière
  • Fontainebleau
  • Fontaine-le-Port
  • Fontenay-sur-Loing
  • Fromont
  • Garentreville
  • Finferli
  • Gironville
  • Gondreville
  • cantone di Grez-sur-Loing
  • Griselles
  • Guercheville
  • Ericy
  • Ichy
  • La Chapelle-la-Reine
  • La Chapelle-Saint-Sépulcre
  • Il Genevraye
  • La Grande Parrocchia
  • La Madeleine-sur-Loing
  • Larchant
  • La Rochette
  • La Selle-en-Hermoy
  • La Selle-sur-le-Bied
  • Il Mée-sur-Seine
  • cantone di Livry
  • Lorrez-le-Bocage-Préaux
  • Louzouer
  • Maincy
  • Maisoncelles-en-Gâtinais
  • Melun
  • Mérinville
  • Mignères
  • Mignerette
  • Mondreville
  • Montargis
  • Montcourt-Fromonville
  • cantone di Montigny-sur-Loing
  • Moret-Loing-et-Orvanne
  • Moulon
  • Nanteau-sur-Lunain
  • Nargis
  • Nemours
  • Nonville
  • Obsonville
  • Ormesson
  • Eleonora
  • Interruzioni
  • Paucourt
  • Pers-en-Gâtinais
  • Perthes
  • Poligny
  • Prefontane
  • Pringy
  • Reclos
  • Remauville
  • Rubelle
  • Saint-Mammès
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Maurice
  • cantone di Saint-Pierre
  • cantone di Samois-sur-Seine
  • Samoreau
  • Sceaux-du-Gâtinais
  • Sivry-Courtry
  • Souppes-sur-Loing
  • Thomery
  • Torailles
  • Treilles-en-Gâtinais
  • Treuzy-Levelay
  • Ury
  • Varennes-sur-Seine
  • cantone di Vaux-le-Pénil
  • cantone di Vaux-sur-Lunain
  • Vernou-la-Celle-sur-Seine
  • Vert-Saint-Denis
  • Villebéon
  • Villecerf
  • Villemandeur
  • Villemaréchal
  • Villemer
  • Ville-Saint-Jacques
  • Villevoques
  • cantone di Villiers-en-Bière
  • cantone di Villiers-sous-Grez
  • Voisenon
  • cantone di Vulaines

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €32,40 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €29,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €28,80 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €28,11 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €16,20 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €14,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €14,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €14,09 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €8,10 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €7,40 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €7,18 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €7,04 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €16,20 €
imagine R - Studente38,00 €14,68 €
imagine R - Scuola38,00 €14,68 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
