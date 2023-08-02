Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Montargis / Melun - Linea R
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea R Montargis / Melun ha vissuto 8 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Montargis / Melun della linea R. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Achères-la-Forêt
- Amilly
- Amponville
- Arbonne-la-Forêt
- Arville
- Aufferville
- Avon
- Bagneaux-sur-Loing
- Barbizon
- cantone di Beaumont-du-Gâtinais
- Bois-le-Roi
- Boissettes
- cantone di Boissise-la-Bertrand
- cantone di Boissise-le-Roi
- Bougligny
- Bourron-Marlotte
- Bransles
- Burcy
- Eleonora
- Cepoy
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Catene
- cantone di Châlette-sur-Loing
- cantone di Champagne-sur-Seine
- Chantecoq
- Cappellano
- Chartrettes
- Château-Landon
- Châtenoy
- Chenou
- Chevannes
- Chevrainvilliers
- Chevry-sous-le-Bignon
- Corquilleroy
- Courtemaux
- Courtempierre
- cantone di Dammarie
- Darvault
- Dordive
- Dormelles
- Égreville
- Faÿ-lès-Nemours
- cantone di Ferrières-en-Gâtinais
- Fleury-en-Bière
- Fontainebleau
- Fontaine-le-Port
- Fontenay-sur-Loing
- Fromont
- Garentreville
- Finferli
- Gironville
- Gondreville
- cantone di Grez-sur-Loing
- Griselles
- Guercheville
- Ericy
- Ichy
- La Chapelle-la-Reine
- La Chapelle-Saint-Sépulcre
- Il Genevraye
- La Grande Parrocchia
- La Madeleine-sur-Loing
- Larchant
- La Rochette
- La Selle-en-Hermoy
- La Selle-sur-le-Bied
- Il Mée-sur-Seine
- cantone di Livry
- Lorrez-le-Bocage-Préaux
- Louzouer
- Maincy
- Maisoncelles-en-Gâtinais
- Melun
- Mérinville
- Mignères
- Mignerette
- Mondreville
- Montargis
- Montcourt-Fromonville
- cantone di Montigny-sur-Loing
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Moulon
- Nanteau-sur-Lunain
- Nargis
- Nemours
- Nonville
- Obsonville
- Ormesson
- Eleonora
- Interruzioni
- Paucourt
- Pers-en-Gâtinais
- Perthes
- Poligny
- Prefontane
- Pringy
- Reclos
- Remauville
- Rubelle
- Saint-Mammès
- cantone di Saint-Martin
- cantone di Saint-Maurice
- cantone di Saint-Pierre
- cantone di Samois-sur-Seine
- Samoreau
- Sceaux-du-Gâtinais
- Sivry-Courtry
- Souppes-sur-Loing
- Thomery
- Torailles
- Treilles-en-Gâtinais
- Treuzy-Levelay
- Ury
- Varennes-sur-Seine
- cantone di Vaux-le-Pénil
- cantone di Vaux-sur-Lunain
- Vernou-la-Celle-sur-Seine
- Vert-Saint-Denis
- Villebéon
- Villecerf
- Villemandeur
- Villemaréchal
- Villemer
- Ville-Saint-Jacques
- Villevoques
- cantone di Villiers-en-Bière
- cantone di Villiers-sous-Grez
- Voisenon
- cantone di Vulaines
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|32,40 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|29,60 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|28,80 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|28,11 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|16,20 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|14,80 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|14,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|14,09 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|8,10 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|7,40 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|7,18 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|7,04 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|16,20 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|14,68 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|14,68 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59