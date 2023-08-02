Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Montereau / Melun (via Héricy) - Linea R
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della linea R Montereau / Melun (via Héricy) ha vissuto 30 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto al rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Montereau / Melun (via Héricy) della linea R. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Avon
- Barbey
- Blandy
- Blennes
- Bois-le-Roi
- Boissettes
- cantone di Boissise-la-Bertrand
- cantone di Boissise-le-Roi
- Serratura di canne
- cantone di Champagne-sur-Seine
- Chartrettes
- cantone di Châtenay-sur-Seine
- Châtillon-la-Borde
- Chevry-en-Sereine
- Courcelles-en-Bassée
- cantone di Dammarie
- Diant
- Dormelles
- Esmans
- Eleonora
- Flagy
- Fontaine-le-Port
- Fucine
- Gravon ·
- Ericy
- La Brosse-Montceaux
- La Chapelle-Gauthier
- La Grande Parrocchia
- La Rochette
- La tomba
- cantone di Laval-en-Brie
- Lo Châtelet-en-Brie
- Il Mée-sur-Seine
- Gli Écrennes
- cantone di Livry
- Machault
- Maincy
- cantone di Marolles-sur-Seine
- Melun
- Misy-sur-Yonne
- Moisenay
- Montereau-Fault-Yonne
- Montigny-Lencoup
- Montmachoux
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Rumoroso-Rudignon
- Pamfou
- Rubelle
- cantone di Saint-Germain
- Saint-Mammès
- Salins
- cantone di Samois-sur-Seine
- Samoreau
- Sivry-Courtry
- Thomery
- Thoury-Férottes
- Valence-en-Brie
- Varennes-sur-Seine
- cantone di Vaux-le-Pénil
- cantone di Vaux-sur-Lunain
- Vernou-la-Celle-sur-Seine
- Villemaréchal
- Ville-Saint-Jacques
- Voisenon
- Voulx
- cantone di Vulaines
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|94,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|85,92 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|83,58 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|81,57 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|47,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|42,96 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|41,94 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|40,93 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|23,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|21,48 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|20,82 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|20,46 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|47,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|42,62 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|42,62 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59