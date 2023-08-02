Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) - Linea R

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della linea R Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) ha vissuto 7 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) della linea R. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Arbonne-la-Forêt
  • Avon
  • Barbey
  • Barbizon
  • Blennes
  • Bois-le-Roi
  • Boissettes
  • cantone di Boissise-la-Bertrand
  • cantone di Boissise-le-Roi
  • Bourron-Marlotte
  • Serratura di canne
  • Eleonora
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • cantone di Champagne-sur-Seine
  • Chartrettes
  • cantone di Châtenay-sur-Seine
  • Chevry-en-Sereine
  • Courcelles-en-Bassée
  • cantone di Dammarie
  • Diant
  • Dormelles
  • Esmans
  • FlagyFlagy
  • Fleury-en-Bière
  • Fontainebleau
  • Fontaine-le-Port
  • Fucine
  • Gravon ·
  • Ericy
  • La Brosse-Montceaux
  • Il Genevraye
  • La Grande Parrocchia
  • La Rochette
  • La tomba
  • cantone di Laval-en-Brie
  • Il Mée-sur-Seine
  • cantone di Livry
  • Machault
  • Maincy
  • cantone di Marolles-sur-Seine
  • Melun
  • Misy-sur-Yonne
  • Montereau-Fault-Yonne
  • Montigny-Lencoup
  • cantone di Montigny-sur-Loing
  • Montmachoux
  • Moret-Loing-et-Orvanne
  • Rumoroso-Rudignon
  • Perthes
  • Pringy
  • Rubelle
  • cantone di Saint-Germain
  • Saint-Mammès
  • cantone di Saint-Martin
  • Salins
  • cantone di Samois-sur-Seine
  • Samoreau
  • Sivry-Courtry
  • Thomery
  • Thoury-Férottes
  • Varennes-sur-Seine
  • cantone di Vaux-le-Pénil
  • cantone di Vaux-sur-Lunain
  • Vernou-la-Celle-sur-Seine
  • Vert-Saint-Denis
  • Villecerf
  • Villemaréchal
  • Ville-Saint-Jacques
  • cantone di Villiers-en-Bière
  • Voisenon
  • Voulx
  • cantone di Vulaines

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €29,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €27,04 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €26,31 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €25,68 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €14,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €13,52 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €13,19 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €12,87 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €7,40 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €6,76 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €6,56 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €6,43 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €14,80 €
imagine R - Studente38,00 €13,41 €
imagine R - Scuola38,00 €13,41 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
