Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon - RER C

RERlinea C

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della RER C Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon ha vissuto uno sciopero di 1 giorno con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon della RER C. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Ablis
  • Allainville
  • Angervilliers
  • Arpajon
  • Authon-la-Plaine
  • Avrainville
  • Boinville-le-Gaillard
  • cantone di Boissy
  • cantone di Boissy-sous-Saint-Yon
  • Bonnelles
  • cantone di Brétigny-sur-Orge
  • Breuillet
  • Breux-Jouy
  • Briis-sous-Forges
  • Bruyères-le-Châtel
  • Rialzi
  • Chatignonville
  • Chauffour-lès-Étréchy
  • Corbreuse
  • Courson-Monteloup
  • Dourdan
  • Egly
  • Fontenay-lès-Briis
  • Forges-les-Bains
  • Guibeville
  • La Foresta del Re
  • Il Norville
  • Le Val-Saint-Germain
  • Les Granges-le-Roi
  • cantone di Leuville-sur-Orge
  • Linas
  • Longpont-sur-Orge
  • Longvilliers
  • Mauchamps
  • Montlhéry
  • Ollainville
  • Orsonville
  • Paray-Douaville
  • cantone di Plessis-Saint-Benoist
  • Ponthévrard
  • Richarville
  • cantone di Rochefort
  • Roinville
  • cantone di Saint-Arnoult
  • Saint-Chéron
  • cantone di Saint-Cyr
  • Sainte-Mesme
  • Saint-Escobille
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Maurice
  • cantone di Saint-Michel
  • cantone di Saint-Sulpice
  • Saint-Yon
  • Sermaise
  • Sonchamp
  • cantone di Souzy-la-Briche
  • Vaugrigneuse
  • Villeconin

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate