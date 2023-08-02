Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon - RER C
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della RER C Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon ha vissuto uno sciopero di 1 giorno con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon della RER C. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Ablis
- Allainville
- Angervilliers
- Arpajon
- Authon-la-Plaine
- Avrainville
- Boinville-le-Gaillard
- cantone di Boissy
- cantone di Boissy-sous-Saint-Yon
- Bonnelles
- cantone di Brétigny-sur-Orge
- Breuillet
- Breux-Jouy
- Briis-sous-Forges
- Bruyères-le-Châtel
- Rialzi
- Chatignonville
- Chauffour-lès-Étréchy
- Corbreuse
- Courson-Monteloup
- Dourdan
- Egly
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Guibeville
- La Foresta del Re
- Il Norville
- Le Val-Saint-Germain
- Les Granges-le-Roi
- cantone di Leuville-sur-Orge
- Linas
- Longpont-sur-Orge
- Longvilliers
- Mauchamps
- Montlhéry
- Ollainville
- Orsonville
- Paray-Douaville
- cantone di Plessis-Saint-Benoist
- Ponthévrard
- Richarville
- cantone di Rochefort
- Roinville
- cantone di Saint-Arnoult
- Saint-Chéron
- cantone di Saint-Cyr
- Sainte-Mesme
- Saint-Escobille
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Martin
- cantone di Saint-Maurice
- cantone di Saint-Michel
- cantone di Saint-Sulpice
- Saint-Yon
- Sermaise
- Sonchamp
- cantone di Souzy-la-Briche
- Vaugrigneuse
- Villeconin
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|10,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|9,12 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|8,88 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|8,67 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|5,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|4,56 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|4,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|4,33 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|2,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|2,28 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|2,22 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|2,16 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|5,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|4,52 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|4,52 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59