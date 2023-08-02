Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Pontoise / Saint-Ouen - RER C
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della RER C Pontoise / Saint-Ouen ha vissuto 5 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo Pontoise / Saint-Ouen della RER C. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Andilly
- Argenteuil
- Asnières-sur-Seine
- Auvers-sur-Oise
- Beauchamp
- Bessancourt
- cantone di Boissy-l'Aillerie
- Cergy
- Clichy
- cantone di Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- cantone di Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Lutto-la-Barre
- Eaubonne
- Enghien-les-Bains
- Ennery
- cantone di Epinay
- Éragny
- Ermont
- Franconville
- Frépillon
- Génicourt
- Gennevilliers
- cantone di Herblay-sur-Seine
- cantone di Hérouville
- La Frette-sur-Seine
- Le Plessis-Bouchard
- Isola di Saint-Denis
- Livilliers
- Eleonora
- cantone di Méry-sur-Oise
- cantone di Montigny-lès-Cormeilles
- Montlignon
- Montmagny
- Montmorency
- Neuville-sur-Oise
- Osny
- Pierrelaye
- Pontoise
- Puiseux-Pontoise
- Sagy
- Saint-Gratien
- cantone di Saint-Leu
- Saint-Ouen-l'Aumône
- cantone di Saint-Ouen
- Saint-Prix
- Sannois
- cantone di Soisy-sous-Montmorency
- Taverna
- cantone di Villeneuve-la-Garenne
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|24,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|21,92 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|21,33 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|20,82 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|12,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|10,96 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|10,69 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|10,43 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|6,00 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|5,48 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|5,32 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|5,21 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|12,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|10,87 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|10,87 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59